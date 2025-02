Sistema do Cadastro Único indisponível temporariamente

Suspensão ocorre devido a uma atualização no sistema. Atendimento retornará no dia 17 de março

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Caratinga informa que o Cadastro Único (CadÚnico) ficará temporariamente indisponível em todo o país a partir desta sexta-feira (28) retornando em 17 de março de 2025.

A suspensão ocorre devido a uma atualização no sistema. A ideia é automatizar o preenchimento das informações das famílias, evitar erros e tornar o processo de atendimento na rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) mais ágil. Integrações de dados, que antes levavam dois ou três meses para serem realizadas, poderão ser feitas em poucos dias, por meio de processos automatizados e rotineiros. O novo sistema também contará com uma plataforma de gestão de riscos e monitoramento, com o objetivo de garantir eficiência e evitar fraudes cibernéticas e outros tipos de fraudes.

Conforme Manoel Dornelas, superintendente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), durante esse período, não haverá atendimento para novos cadastros ou atualizações. “A equipe estará em capacitação com esse novo sistema, não irá funcionar nesse período. O atendimento irá retornar a partir de 17 de março para atualização e inclusão de novos cadastros”.

O Cadastro Único é um registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, para acesso aos programas sociais. Somente no nível federal, são mais de 40 programas sociais que podem ser acessados por meio do Cadastro Único, como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Cisternas, Acredita no Primeiro Passo, Pé-de-Meia, Minha Casa, Minha Vida, entre outros. “O Cadastro Único é a porta de entrada dentro da assistência. Daí a importância de manter atualizado o cadastro. Através dele é possível ter acesso aos programas”.

A partir de 17 de março, a população já pode procurar o setor do Cadastro Único para inclusão de novos dados e atualização. O horário de funcionamento será das 8h às 18h.