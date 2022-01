SÍNDROME GRIPAL UPA tem atendido 500 pessoas por dia com gripe

CARATINGA – A situação é de alerta para a síndrome gripal que se instalou em todo estado de Minas Gerais, e consequentemente também em Caratinga. Postos de saúde, hospitais particulares e públicos, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), estão lotados com pacientes apresentando sintomas como dor no corpo, lombalgia, fraqueza, disenteria, vômitos e tosse seca.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA esteve nessa terça-feira (4) na UPA, e conversou com a diretora Vânia Franco.

De acordo com Vânia, a UPA tem recebido um número muito alto de pacientes com os sintomas dessa gripe forte desde o último dia 20 de dezembro. “Temos atendido em torno de 300 pessoas no dia e 200 à noite, estamos com atendimento de 500 pacientes em 24 horas, isso é muito para uma UPA, nem mesmo quando o hospital fechou, que trabalhamos apenas com a UPA, passamos tanto aperto. Já trouxe toda equipe que estava de férias para trabalhar, aumentei o número de médicos, e mesmo assim está tumultuando”, afirma a diretora da UPA, preocupada com a situação.

A diretora da UPA ressalta que as pessoas com a síndrome gripal devem procurar os postos de saúde dos bairros onde residem. “Não estamos fazendo internação para essa síndrome, é uma gripe muito forte que chegou até a gente, e que deixa muitas pessoas apavoradas. Pedimos todos os pacientes que entram na UPA que tenha um pouco de paciência, porque a gripe é classificada no protocolo de Manchester (triagem de classificação de risco) no verde, então ele vai esperar de três a quatro horas, por isso estamos sugerindo que vão aos postos de saúde dos bairros. Pedimos mais empatia aos pacientes e mais tolerância, porque não conseguimos atender tudo em tempo hábil. Estamos na classificação de risco, em que a urgência e emergência são prioridades, sintomas gripais são nos PSF’s, não é UPA”.

Ainda de acordo com a Vânia, a UPA está aberta para atender a todos, mas na urgência e emergência, e informou que ontem estava com 36 pacientes internados por outras comorbidades.

Para as pessoas que começaram com os sintomas da gripe, as dicas da diretora da UPA é tomar Dipirona em caso de febre, ingerir muito líquido, de preferência suco de limão. E para que não foi contaminado, lavar as mãos, usar máscara e evitar aglomerações.

H3N2 E ÔMICRON AINDA NÃO FORAM CONFIRMADAS NA CIDADE

Nesta terça-feira (4) o secretário de Saúde, Erick Gonçalves, reforçou o alerta para população manter todos os cuidados necessários para evitar a contaminação e a transmissão do novo Coronavírus, bem como da gripe.

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, Caratinga tem registrado aumento exponencial de atendimentos de pacientes com sintomas de síndrome gripal nas Unidades Básicas de Saúde.

Até o momento nenhum caso da cepa H3N2, ou da variante da Covid-19, ômicron, foi confirmado laboratorialmente em Caratinga. Algumas amostras já foram encaminhadas para a Funed (Fundação Ezequiel Dias) e o município segue aguardando os resultados.

POSTO DE SAÚDE

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA esteve também na Estratégia de Saúde da Família, Unidade I e II do bairro Santa Cruz.

O aposentado José Geraldo de Paula, 66, acompanhando a filha e do o neto, que estavam com febre alta e se sentindo muito mal, disse que muitas pessoas estão procurando o posto por causa dessa gripe. “Fiquei de 10 a 12 dias passando muito mal, fiquei de cama, passei o natal na cama. Hoje estou bem, tive muita dor no corpo, nas pernas, mas não cheguei a procurar médico, tomeis muitos chás, já o meu neto teve que vir, pois está com 40 graus de febre”, disse José Geraldo.

E o senhor José Geraldo fez questão de deixar um alerta para as pessoas: “tem que procurar se vacinar, a gripe é muito forte. É bom evitar aglomeração, usar álcool em gel, usar máscara, porque essa gripe está pegando muita gente de surpresa”, disse.

Vale ressaltar que a vacina é a melhor forma de prevenção. Se você ainda não se vacinou contra COVID-19 e contra gripe, procure a Unidade de Saúde mais próxima.

BOX

CUIDADOS

* Lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento;

* Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

* Cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

* Utilizar máscara;

* Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

* Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

* Manter os ambientes bem ventilados;

* Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

* Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);

* Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos;

* Em caso de gripe, procure um médico ou a unidade de saúde mais próxima para diagnóstico e tratamento;