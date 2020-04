Sindicato esclarece a respeito do funcionamento do comércio

Representantes do Sindcomerciários alegam que não foram ouvidos

CARATINGA – O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio da Cidade de Caratinga e Inhapim (Sindcomerciários), Jair Gregório da Silva, e o vice-presidente Carlos Henrique Freitas Pires, estiveram na redação do DIÁRIO DE CARATINGA, na tarde desta terça-feira (31), para esclarecer algumas questões relacionadas ao funcionamento do comércio.

Segundo o presidente Jair, foi realizada uma reunião entre Acic (Associação Comercial e Industrial de Caratinga), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e o sindicato patronal, onde foi acordado de acordo com a lei que o comércio de Caratinga voltaria abrir de 13h às 18h.

Porém, ainda de acordo com Jair, comerciários e patrões entraram em contato com o sindicato, que representa os empregados, dizendo que havíamos autorizado a abertura do comércio. “Quero deixar bem claro que existem dois sindicatos, que é do comércio (patrão) e comerciários (empregados). Foi montado um comitê, mas infelizmente, mas não chamaram o Sindcomerciários. Acredito que quem montou não respeitou os empregados, temos que trabalhar juntos e queremos o melhor para nossa cidade, dentro do que a justiça determina”, disse o presidente.

O vice-presidente Carlos aproveitou para deixar algumas recomendações para as pessoas que voltaram a trabalhar no comércio. “Nossa orientação é para que colaboradores e comerciantes tenham os devidos cuidados, usando tudo que for necessário para prevenção do coronavírus, álcool em gel, lavar as mãos, usar luvas e máscaras. O trabalhador precisa ter saúde para trabalhar”, concluiu Carlos.