Sindicato e o incentivo ao produtor rural

CARATINGA- O Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga tem exercido um papel de incentivo com cursos, assistência e demais orientações aos associados.

Conforme o presidente Roberto Aquino, o sindicato abrange na região mais de oito municípios com todo apoio necessário aos produtores. “Mesmo os produtores que ainda não são associados por nós, mas, a gente tem dado esse apoio e chamado esses produtores a participar. O sindicato de Caratinga tem uma união muito grande junto a Faemg (Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais) e o Senar, fazendo esse trabalho grandioso em cursos, eventos e capacitações. Então, tornando, principalmente, a nossa cafeicultura como fator importante, como fator propulsor da nossa região. Vejo que o sindicato tem dado essa força, tem apoiado os nossos produtores e tornado a nossa cafeicultura, a cada dia que passa mais promissora e mais tecnificada dentro da nossa região”.

A respeito dos cursos e capacitações que são ofertados, Aquino destaca que o objetivo é levar ao produtor as novas tecnologias. “O produtor leva para o seu filho, ele leva para sua família um modo mais fácil de ser trabalhado com máquinas. Hoje, estamos aí com em torno de 5 a 6 máquinas automotriz colhedoras de café na nossa região. Trabalhando essas tecnologias, elas são passadas de pai pra filho e com isso vem a agregar valor, proporcionando a sucessão familiar. O sindicato tem trabalhado isso, tem chamado todo produtor e a sua família a participar e ajudar na fixação do homem ao campo”.

O sindicato está localizado à Rua Coronel Pedro Martins (Rua do Correio), 215, centro. Mais informações sobre os cursos estão disponíveis pelo 33 3321-3194. “Temos agentes de Desenvolvimento Rural, o Samuel e o Vagner, eles são os instrutores que correm atrás dessa turma para levar para eles os cursos e capacitações. É só procurar, ligar para o nosso sindicato, que a gente tem nossa agenda, nossa programação para que possamos desenvolver nossa cafeicultura. Então, esse Dia Nacional do Café, ele é muito importante porque valoriza o nosso cafeicultor, o nosso produto e isso torna nossa região mais atrativa, mais gostosa de trabalhar, engrandece a todos os nossos produtores”.

Produtores Rurais, trabalhadores e familiares atendidos em programas desenvolvidos

Janeiro a maio- Agente de Desenvolvimento Rural Vagner

ATEG- Programa de Assistência Técnica e Gerencial

Café- 118 famílias assistidas

Cursos FPR- Formação Profissional Rural

36 cursos- 456 participantes

7 cursos de promoção social- 84 participantes

7 programas especiais- 210 participantes

Previsão de próximos cursos

Colhedora automotriz café

Barista/café

Operação e manutenção de trator agrícola

Operação e manutenção de derriçadeira de café

Produção artesanal de derivados do café

Janeiro a maio- Agente de Desenvolvimento Rural Samuel

4 turmas atendidas desde 2019 com Assistência Técnica e Gerencial na cafeicultura, totalizando 115 famílias

Cursos realizados:

Trabalhador da cultura do café/adubação manual- convencional

Barista

Trabalhador da cultura do café/ classificação-degustação

Trabalhador de apoio à agricultura/defensivo agrícola-manual

Operador de empilhadeira

Trabalhador de mecanização agrícola/ solda arco elétrico com eletrodo revestido

Manejo integrado de pragas e doenças

Trabalhador de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares/ roçadeira

Trabalhador da cultura de café/torra de café

Previsão de próximos cursos

Trabalhador da cultura do café/colheita

Trabalhador da cultura do café/preparo do café pós-colheita via seca e úmida

Manejo integrado de pragas e doenças

Trabalhador da cultura do café/poda manual

Trabalhador da cultura do café/ adubação manual