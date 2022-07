Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferta consulta oftalmológica social

CARATINGA- O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindserc) de Caratinga está recebendo a campanha Boa Visão com a oferta de consulta oftalmológica social para toda a sociedade.

Conforme Clausiano Peixoto, presidente do Sindserc, inicialmente seriam atendidos somente os filiados ao Sindicato. Mas, foi possível ampliar o projeto de consultas pelo valor de apenas R$ 20. “Era uma parceria para atender inicialmente os nossos servidores, porém, quando informaram que poderia atender toda a população por esse preço simbólico foi de uma extrema alegria. Sabemos o preço de uma consulta oftalmológica que é bem mais alto. Então, resolvemos trazer para o Bairro Santa Cruz que é o maior da cidade, atendendo também a toda a população de Caratinga e não só aos servidores”.

Luziane Pretti, coordenadora do projeto explica o trabalho realizado com a oferta de consultas oftalmológicas com preços acessíveis. “Fazemos esse projeto em parceria com sindicato, igreja, centro comunitário, pois, temos objetivo de levar esse exame de refração até as comunidades, as pessoas que não têm acessibilidade de pagar uma consulta particular. O valor é simbólico, uma consulta particular está bem acima disso e nosso intuito é fazer essa parte social. Quando encontramos parceiros como Sindicato, que abriu as portas pra gente, ficamos muito satisfeito, porque vamos conseguir atender além dos servidores, a comunidade também. A empresa que represento já está no mercado há 22 anos e nosso segmento é baseado sempre nesses projetos sociais”.

Ao passar pela consulta, o paciente recebe a receita para uso de óculos e ainda é possível saber se há alguma doença. “Já sai daqui sabendo se precisa, qual grau. Se por acaso for detectada alguma patologia, já sai sabendo que tem que procurar o responsável para fazer esse tratamento com todas as orientações”, afirma Luziane.

Carlos Henrique de Souza, vice-presidente do Sindicato destaca que a parceria traz um serviço de qualidade e importante para a população, que é cuidar da visão. “Achamos interessante o projeto, eles percorrem o estado todo. É um projeto social que acaba abençoando toda a população de Caratinga. A procura foi muito grande, várias pessoas procurando, dependentes também e acabamos abrindo esse leque de oportunidade. Queria muito agradecer a todos os parceiros que abraçaram essa campanha”.

Os atendimentos seguem até esta quinta-feira (28), a partir das 10h, na sede do Sindicato. Há poucas vagas disponíveis para agendamento. “Quem não marcou ainda, tenho apenas 10 vagas para o dia 28, as demais já foram preenchidas. Devido a nosso espaço, estrutura, para não dar muita aglomeração. Estamos tomando todos os cuidados em questão de higiene, álcool em gel, orientando as pessoas. Ligar no 3321-6535 e falar com a Lara”.