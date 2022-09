Sindicato dos Servidores Públicos convoca profissionais da enfermagem para manifestação

CARATINGA- O Sindicato dos Servidores Públicos de Caratinga (Sindserc) convoca os profissionais de Enfermagem para uma manifestação que acontecerá na sexta-feira (16). O ato tem por objetivo reivindicar o piso da categoria.

Clausiano Peixoto, presidente do Sindicato, explica que foi procurado pelos profissionais e assim decidiu organizar o evento. “Essa demanda chegou através de um questionamento dos servidores púbicos da área da enfermagem, solicitando que o sindicato fizesse alguma coisa em prol do piso. Fizemos uma reunião online e decidimos que será uma manifestação passiva, em prol do piso nacional da enfermagem. Começamos a articular e cresceu de tal maneira que agora ficou uma coisa até bonita, que acontecerá no próximo dia 16, saindo da Praça do Menino Maluquinho, até a praça Cesário Alvim”.

Conforme Clausiano, está prevista a participação de profissionais de toda região, de cidades como Ubaporanga, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas e Santa Bárbara do Leste. “Já entramos em contato com alguns estudantes de enfermagem, técnicos e queremos ressaltar que não é manifestação política, portanto, queremos evitar bandeiras políticas, é em prol do servidor da enfermagem, portanto o uniforme que a gente vai utilizar é uma camisa preta simbolizando o luto pela Enfermagem, o luto desse piso. Então como está essa suspensão no STF (Supremo Tribunal Federal), a enfermagem está de luto, porque branco já usa o ano inteiro, todo dia, então a gente precisa manifestar”.

O presidente do sindicato convida os profissionais que participem da manifestação e reforça que não se trata de um evento político. “Quero deixar aqui o meu pedido, compareçam, se vocês não lutarem agora, terão seus direitos suprimidos lá na frente. Não vamos aceitar pressão dos patrões, da administração, compareça, são duas horas, acredito que a administração pública ou administração, coordenadores do hospital da Casa de Saúde vão entender que estão lutando por um direito seus, não é direito deles. Então compareçam, não vamos levar bandeiras políticas, por favor, a manifestação é pacífica, sem lado político”.

A concentração será às 15h na Praça do Menino Maluquinho com saída pela Avenida Catarina Cimini. Os manifestantes ainda passam pela Rua Doutor José de Paula Maciel, Avenida Benedito Valadares e encerrar na Praça Cesário Alvim. “Abrir o microfone para alguém que queira falar, vamos fazer coleta de assinaturas e encaminhar imediatamente para esses ministros que estão votando para conscientizar, porque a classe da enfermagem é a que mais sofreu nesse período de pandemia junto dos médicos e toda área da saúde, e esse pessoal merece um pouquinho de respeito, eles lutaram por nós, agora vamos lutar por eles. Pertenço ao sindicato que luta por todos e acho que a população tem que abraçar, porque quando nós precisamos de uma pessoa para entubar, para medicar, vamos no técnico de enfermagem, no enfermeiro e o médico está ali acompanhando. Então, acho que esse pessoal merece todo nosso carinho, acolhimento e respeito”, finaliza Clausiano.