Sindicato dos Produtores Rurais oferece classificação e prova gratuita

CARATINGA- O Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga atua no fortalecimento da cafeicultura regional com uma sala de prova de cafés, um espaço moderno e técnico onde os produtores podem obter classificação precisa e análise sensorial completa dos seus lotes. A estrutura, montada dentro da sede do Sindicato em pleno funcionamento e disponível aos cafeicultores.

Os responsáveis pelas análises são os especialistas Anderson Elias Reis e Reginaldo da Silva Soares, profissionais com certificação internacional Q-Grader, que garante reconhecimento técnico em todo o mundo na avaliação de cafés especiais. Eles conduzem cada etapa do processo com rigor e conhecimento técnico.

“Por meio dessa parceria, o Sindicato dá a nota real para o produtor, para ele saber o que tem em mãos e automaticamente procurar a melhor forma de negociar o café dele”, explica Anderson Elias.

“Muitas vezes a gente vê um café que tem o potencial de trabalhar com especialidade, e aí já damos uma atenção, provamos dentro do protocolo da SCA (Specialty Coffee Association), avisamos o produtor, que começa a despertar para esse novo olhar sobre a sua lavoura”.

Etapas da classificação

Durante a visita da reportagem, os Q-Graders demonstraram todo o caminho que o café percorre dentro da sala:

Preparo e Amostragem: o lote entregue pelo produtor passa por um processo cuidadoso de mistura e seleção para garantir que a amostra seja representativa do café como um todo. “Colocamos pauta e misturamos para garantir justiça na avaliação”, detalha Reginaldo.

Determinação da Umidade: uma das primeiras análises é a verificação do teor de umidade. Essa medição é essencial, pois influencia diretamente na conservação do grão, qualidade de torra e resistência ao armazenamento.

Classificação por Peneiras: os grãos são então separados por tamanho, utilizando peneiras como a 17, 13 e fundo. Essa etapa contribui para padronizar a torra e obter uma bebida mais equilibrada.

Remoção de Defeitos: os defeitos são separados e quantificados. “Essa etapa é fundamental, porque um único grão defeituoso pode comprometer o sabor final da xícara”, explica Anderson. A porcentagem de defeitos é um dos principais critérios para definir a qualidade do café.

Análise Sensorial (Degustação): por fim, os grãos são torrados, moídos e degustados. Os degustadores avaliam atributos como acidez, corpo, doçura, finalização, uniformidade e aroma. “Essa é a parte mais subjetiva, mas ela segue protocolos internacionais, e é aqui que o perfil do café se revela de verdade”, completa Reginaldo.

Acesso gratuito e incentivo à qualidade

O presidente do Sindicato, Roberto Aquino, destaca o impacto dessa estrutura para os cafeicultores da região. “Nós temos uma parceria muito grande com o Anderson e o Reginaldo. O Sindicato oferece essa sala completamente equipada para atender o nosso produtor”, afirma. “Se o produtor quiser entender melhor seu lote, saber se está lidando com um café especial ou precisa de orientação, é só trazer aqui. Vai sair com um diagnóstico técnico que pode mudar a forma como ele vê a própria produção”.

Além de oferecer o serviço sem custo para os produtores associados, o Sindicato tem atuado como ponte entre o campo e o mercado de cafés especiais, que exige padrões elevados, mas também proporciona retorno financeiro mais atrativo. “A partir do momento que o produtor começa a receber a nota do seu café, ele passa a ter um novo olhar para sua lavoura. E é isso que muda tudo: quando o produtor entende que pode agregar valor, enfatiza Aquino.

A sala de prova do Sindicato é mais do que uma estrutura técnica: é um instrumento de valorização da produção local, uma ferramenta de aprendizado e transformação da realidade da cafeicultura caratinguense.