Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga elege nova diretoria

CARATINGA- O Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga elegeu, em chapa única, sua nova diretoria. Foram eleitos Roberto Gomes de Aquino (presidente), Alexandre José Corrêa (vice-presidente), Samuel Gonçalves Batista (tesoureiro) e Lúcio Mário de Souza (secretário). O conselho fiscal é composto por Allyson Stevan Martins, Marcelo Soares de Souza e João Batista Guin Lopes.

Com 52 filiados aptos ao voto, a eleição ocorreu entre 8h30 e 16h30. Em caso de chapa única era necessário atingir o quórum de 25% dos votos, ou seja, 13. A nova diretoria foi eleita com 30 votos (100% dos que compareceram).

Roberto Aquino, que ocupava o cargo de tesoureiro no Sindicato destaca que a intenção é fortalecer os laços com os produtores rurais da região, bem como atender as demandas também da população de forma geral. Ele cita o investimento em capacitação técnica, com a promoção de cursos profissionalizantes. “O Sindicato hoje executa um trabalho formidável nesta parceria, prestando esse serviço, ajudando nossos produtores rurais, que têm uma demanda muito grande na área de cafeicultura, bovinocultura e fruticultura. Já executamos um trabalho de parceria com o Sistema Faemg e Senar realizando-se vários cursos na área de capacitação, não só aos produtores e familiares, mas, à população geral”.

Somente de outubro a dezembro de 2021 estão previstos inúmeros cursos nas áreas de cafeicultura, fruticultura, alimentação, bovinocultura, ovinocultura, piscicultura, máquinas, prestação de serviços, promoção social, administração, olericultura; além de seminários e cursos virtuais. Para os cursos são atendidos os municípios de Caratinga, Santa Rita de Minas, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, Inhapim, Engenheiro Caldas, Entre Folhas, São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta.

Conforme Aquino, o Sindicato ainda presta alguns serviços como emissão de notas fiscais, imposto de renda, contratos, Guia de Trânsito Animal, declaração de vacinas, inscrição de produtor rural e 2ª via de documentos. “Executamos o trabalho na área de assistência contábil. Toda a questão contábil que o produtor rural precisar é executado. Por exemplo, ITR (Imposto Territorial Rural), nota fiscal de gado. Nossos associados são agraciados com esses trabalhos e eles costumam nos procurar para realizar essa parte contábil rural tão importante”.

A diretoria busca organizar e ampliar a participação familiar. “É muito importante a questão da sucessão familiar, nosso Sindicato é composto de produtores mais antigos e estamos buscando essa sucessão, trazer os filhos de produtores rurais para fazer parte e possamos desenvolver e continuar a trazer novos cursos, experiências. Tornar a família dos produtores rurais do nosso Sindicato ativo, isso é um foco fazer essa gestão voltada para a família”.

A participação feminina, que já tem sido marcante nos cursos ofertados também é um foco do Sindicato. De janeiro a setembro. 460 mulheres foram atendidas nos cursos, dentre produtoras, trabalhadoras, familiares e população em geral. “Quando falo produtores rurais, as mulheres também são produtoras rurais. Importante a participação de todas, essa ligação entre as famílias”.

O Sindicato dos Produtores Rurais fica situado à Rua Coronel Pedro Martins, 215 (Rua do Correio), centro. Os interessados nos cursos podem entrar em contato com os mobilizadores Samuel (33) 99973-7842/ (33) 98898-6876 e Wagner (33) 99914-9900 ou diretamente pelo fixo (33) 3321-3194. “E vamos buscar os produtores rurais da nossa região. Venha fazer parte da nossa família. Venha fazer parte do nosso Sindicato”, finaliza Aquino.

BOX:

NOVA DIRETORIA

Roberto Gomes de Aquino- presidente

Alexandre José Corrêa- vice-presidente

Samuel Gonçalves Batista- tesoureiro

Joaquim Marques Netto- secretário

SUPLENTES DA DIRETORIA

Júlio Jorge do Nascimento- presidente

Luiz Homem de Faria Júnior- vice-presidente

Gilmar Sabino de Sá- tesoureiro

Lúcio Mário de Souza- secretário

CONSELHO FISCAL

Allyson Stevan Martins

Marcelo Soares de Souza

João Batista Guin Lopes

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Amós Fontes da Costa

Ivo Miranda

Mauro Grossi Araújo