Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga elege diretoria

Roberto Aquino é reeleito presidente

CARATINGA- No dia 28 de fevereiro, o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga realizou a eleição para escolha de sua nova diretoria. O pleito foi marcado por uma grande adesão dos associados, com a chapa única sendo eleita com expressiva maioria. Foram 49 votos no total, sendo 48 a favor e um nulo.

A nova diretoria é formada por Roberto Gomes de Aquino, reeleito presidente para o segundo mandato; Joaquim Marques Neto, vice-presidente; Samuel Gonçalves Batista, tesoureiro e Amós Fontes da Costa, secretário.

APROVAÇÃO

Em entrevista após a eleição, Roberto Gomes de Aquino destacou o grande apoio que recebeu dos produtores rurais da região e reforçou a importância do sindicato para o desenvolvimento da agricultura local. “Tivemos praticamente 100% de aprovação dentro do nosso trabalho. A comunidade, os produtores rurais, acreditando ainda mais no fortalecimento da nossa casa, o fortalecimento do nosso sindicato dos produtores de Caratinga”, afirmou Aquino.

O presidente reeleito destacou ainda a importância das parcerias com outras entidades como a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (FAEMG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), que possibilitam a realização de cursos, eventos e capacitações para os municípios que compõem o sindicato, abrangendo mais de oito cidades da região.

Roberto Aquino também enfatizou o papel fundamental do produtor rural no desenvolvimento econômico de Caratinga e toda a região. “Nossa região é agro. O produtor rural tem um fator importante no desenvolvimento econômico. A nossa região respira agro e nós, produtores rurais, temos que ter a nossa voz ouvida pelas questões públicas”, declarou Aquino.

O presidente reeleito também mencionou a parceria com a Prefeitura com foco no desenvolvimento do setor agropecuário. “Tornamos a parceria firme com a nova gestão agora com o prefeito Dr. Giovanni, como parceiro agro, para que ele possa desenvolver e que possamos dar suporte à prefeitura nesse desenvolvimento do agro”, explicou Aquino, destacando a importância de trazer novas tecnologias para a região.

Samuel Gonçalves Batista, que assume o cargo de tesoureiro, também compartilhou sua satisfação com a confiança recebida dos produtores. Agradecemos pela confiança que os produtores demonstraram a nós. E eu, como produtor, fico feliz porque nós temos crescido muito”, comentou Samuel.

Ele ainda fez um apelo para que mais produtores se filiem ao sindicato, ressaltando que a união é essencial para o fortalecimento da classe. “Queremos que na próxima eleição tenhamos mais números de produtores filiados ao sindicato, porque isso é muito importante para o sindicato e para o produtor rural”, completou o tesoureiro.

Samuel também fez questão de agradecer aos colaboradores que ajudam na execução do trabalho, como Sidneia, Márcia, Carol e Wagner. “Nos sentimos muito honrados e esperamos que todos os produtores venham nos prestigiar tanto com os cursos quanto filiar ao sindicato”, finalizou.

O Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga está localizado na Rua Coronel Pedro Martins, nº 215, no Centro de Caratinga, e segue com suas atividades voltadas ao apoio e fortalecimento dos produtores da região.

COMPOSIÇÃO COMPLETA

Diretoria

Roberto Gomes de Aquino –presidente

Joaquim Marques Neto- vice-presidente

Samuel Gonçalves Batista- tesoureiro

Amós Fontes da Costa- secretário

Suplentes da diretoria

João Batista Guin Lopes

Júlio Jorge do Nascimento

Lúcio Mário de Sousa

Reginaldo da Silva Rodrigues

Conselho Fiscal

Vanderlei Carlos Dornelas

José Altair Mendes

José Carlos de Almeida

Suplentes do Conselho Fiscal

Elizeu Sabino de Souza

Marcelo Soares de Souza

Luiz Homem de Faria Júnior