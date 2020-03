Sindcomerciários começa com tudo

Primeira rodada do torneio de futsal teve 113 gols em 12 jogos

CARATINGA – Neste sábado (7), a bola rolou para a primeira rodada da 4ª edição do Torneio Sindcomerciários de Futsal no Caratinga Tênis Clube (CTC). A expectativa era enorme para o início da competição que promete ser a mais equilibrada e competitiva da história e faz uma homenagem aos 25 anos do Diário de Caratinga.

Às 14h, a Signet venceu o Grupo Barbosa por 6 a 2. Na segunda partida do dia, o Paraíso da Borracha bateu a Funec/Casu por 5 a 2. Em seguida Unipaz e Super Cabo Multi entraram em quadra para a terceira partida do dia. A Unipaz venceu por 8 a 4. O quarto e último jogo do dia foi entre Pablo Modas e Grupo Mais Café. O time do Pablo venceu por 7 a 5 e fechou o primeiro dia de jogos encerrado com 39 gols.

O segundo dia dos jogos foi marcado por mais oito grandes jogos. Na primeira partida, o Irmão Supermercado da Raul Soares venceu a Milani por 5 a 3. No segundo confronto do dia, a DPC1 fez 5 a 2 na Casa do Biscoito. O primeiro empate da competição aconteceu no encontro entre Centro Automotivo Magalhães e Casa Auxiliadora que empataram em 4 a 4. O Grupo Barbosa que perdeu na estreia de sábado, voltou a quadra no domingo (8) e se recuperou goleando o Mineirão Atacarejo por 11 a 3. A equipe da Minas Contábil enfrentou a Petisco e Mara e venceu por 7 a 3. O Real Básico num jogo equilibrado venceu o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora por 4 a 2. O Supermercado do Irmão da praça fez 9 a 2 na equipe da DPC2. No jogo seguinte, a DPC3 bateu o Grupo Mais Café por 6 a 4 que perdeu sua segunda partida na competição.

O segundo dia do torneio teve 74 bolas na rede. Portanto um final de semana com 113 gols em 12 jogos. Uma média espetacular de quase 10 gols por jogo.

A competição volta a movimentar o gingante da Calógeras no próximo sábado a partir das 13h30 com mais quatro jogos que prometem agitar a galera apaixonado por futsal.

Rogério Silva