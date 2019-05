SIMULAR PARA CONSCIENTIZAR

Secretaria de Saúde em parceria com Bombeiro Militar realiza simulação de acidente no centro. Objetivo foi chamar atenção da população sobre os perigos da imprudência no trânsito

CARATINGA– A cena chamou atenção de quem passava pela Praça Getúlio Vargas na manhã de ontem. Uma motocicleta destruída e ao lado um motociclista estirado ao asfalto aguardando socorro. Era somente um acidente simulado, mas o drama é real e cotidiano. A ação teve objetivo de chamar atenção da população para os transtornos provocados pela imprudência no trânsito e fez parte da campanha Maio Amarelo.

Também foi realizada blitz educativa, exposição de trabalhos dos alunos das escolas municipais relacionadas ao tema, além de oferta de serviços de saúde. De acordo com a secretária de Saúde, Jacqueline dos Santos, a intenção é demonstrar a necessidade de uma direção consciente e saudável. “Sabemos que muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pela imprudência na direção. Então queremos trazer os motoristas para essa conscientização, ou seja, precisamos que as pessoas tenham consciência que uma direção responsável preserva e cuida da vida de pessoas. Temos um alto índice de acidentes por pessoas dirigindo embriagadas, de maneira totalmente desordenada, o que traz danos complicados”.

O trabalho com as crianças da rede municipal também apresentou um balanço positivo, conforme frisa Jacqueline. “Foi um mês todo trabalhando, dentro da grade curricular tem toda essa programação, porque a criança além de crescer com essa consciência, leva para dentro de casa também, trabalha com os pais o que ela aprendeu e compreendeu”.

BOMBEIRO MILITAR

Na simulação de acidente, a população presenciou uma queda de motociclista, que se encontrava com “escoriações” nos braços e um ferimento de fratura completa da perna esquerda. Os bombeiros que participaram da encenação demonstraram todos os procedimentos que costumam ser realizados neste tipo de situação, como explica sargento Schelb. “Foi feita imobilização do membro inferior, colocado colar cervical e imobilizado em prancha longa para deslocamento ao hospital. Essa é a cena que mais atendemos hoje em acidente de trânsito e sempre com fraturas graves. Percebemos que o resultado foi alcançado, pois chamou atenção de muitas pessoas que realmente pensaram se tratar de um acidente real”.

O bombeiro militar também afirmou que a conscientização das pessoas envolvidas no trânsito é fundamental, por isso, a campanha Maio Amarelo contribui neste objetivo de informar o público. “É muito importante esse trabalho conjunto dos órgãos de trânsito municipal, polícia e bombeiros, porque a ocorrência mais comum de trânsito que atendemos é acidente com motociclista. Infelizmente as pessoas têm imprudência no trânsito e acabam acontecendo acidentes graves, até mesmo com morte. Na área urbana geralmente acontece muitos acidentes, principalmente nos horários de pico, que o trânsito é bem mais intenso”.

TRÂNSITO DE CARATINGA

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Caratinga tem uma frota total de 42.325 veículos, tendo por referência fevereiro de 2019. Para se ter uma ideia, são 20.567 carros, 1.463 caminhões e 12.382 motocicletas.

Conforme José Geraldo de Oliveira Júnior, diretor do Departamento do Trânsito, a engenharia de tráfego tem sido estudada em Caratinga, considerando o grande número de veículos que circulam pela cidade. “Devido a dimensões de vias, que não são compatíveis para se colocar estacionamento, mão e contramão; então nós estamos fazendo estudo para amenizar em termos de acidente na cidade. Alguns lugares tiveram intervenções, as pessoas até custaram a se adaptar com as modificações que foram feitas, mas, fazemos isso para o bem comum, tanto para motoristas, quanto para pedestres”.

As ações do Maio Amarelo, cujo tema em 2019 é ‘No trânsito, o sentido é a vida’, encerram-se na próxima semana, com ações educativas voltadas para os estudantes. “De segunda a quinta-feira estaremos trabalhando com blitz educativa nas portas das escolas. Elas têm um resultado enorme, muitas pessoas pensam que é bobagem ficar panfletando, mas surte o efeito que nós esperamos”.