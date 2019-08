Simulação de resgate é destaque em aula prática

Alunos de pós-graduações em Fisioterapia e Enfermagem do UNEC acompanham aula no Samu de Ipatinga

CARATINGA – Uma parceria entre o Centro Universitário de Caratinga (UNEC) e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Ipatinga uniu alunos dos cursos de pós-graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva e Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva durante uma aula de noções de primeiros socorros. Durante todo o sábado (03), os participantes da aula tiveram contato com conteúdo práticos e teóricos que incentivaram a atualização e revisão de conceitos para vários profissionais da região que buscam atualização e destaque no mercado de trabalho.

O ponto alto do dia foi a simulação de um atendimento de emergência no Samu. Uma das alunas do UNEC se passou por uma vítima de acidente e os socorristas reproduziram as práticas de primeiros socorros. Uma ambulância e todo o aparato de resgate foram utilizados para que os estudantes tivessem uma experiência bem próxima da realidade. Tudo foi feito no pátio do Samu, com orientação do enfermeiro e professor, Wanderson Almeida.

“Essa aula dá uma noção muito boa, a nível profissional, sobre o geoprocessamento da nossa área e de como o Samu funciona. E isso enriquece muito a vida deles também”, comentou Wanderson Almeida. Além de noções básicas de primeiros socorros no ambiente pré e intra-hospitalar, o conteúdo da aula contou com observações sobre prevalência de emergência na pediatria, atendimento a parada cardiorrespiratória, manobra de Heimlich (engasgo), afogamento, queimaduras, politraumas e Suporte Avançado de Vida em Cardiologia.

“É uma vivência muito importante para que possamos ter um contato maior com a realidade”, concluiu o fisioterapeuta e aluno da pós-graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva do UNEC, Gilberto Dias. “Ter a chance de acompanhar procedimentos feitos no dia a dia nos prepara para quando nos depararmos com adversidades. Assim, já ficamos em pronto atendimento para auxiliar, dependendo da necessidade”, completou.

O enfermeiro e aluno do curso de pós-graduação em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva do UNEC, Juliano Vieira, também aproveitou o conteúdo. “Para nós, profissionais da saúde, essas aulas teóricas e práticas são de grande valia. Atualizarmos essas situações emergenciais que podem acontecer em nosso dia a dia é de muita grandiosidade para nossa rotina de trabalho”, esclareceu.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

A coordenadora da pós-graduação em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva do UNEC, Cláudia Domiciano, acompanhou a aula, falou aos alunos e representou também a coordenação da pós-graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva do UNEC, feita pelas professoras Juliana Reis e Wanessa Moreira. De acordo com Cláudia, o objetivo da parceria entre o Centro Universitário de Caratinga e o Samu e a realização da aula é fortalecer os conhecimentos. “Durante a especialização, os alunos aprendem os conceitos, mas aqui eles têm a oportunidade de ver de perto como acontecem os atendimentos em um serviço de emergência”, afirmou.

Claúdia Domiciano acredita que os estudantes não devem fragmentar os estudos. “Quando eles estão na graduação, é o momento em que aprendem o conhecimento. Na pós-graduação, é hora de calcificar o que aprenderam e estender, especializar-se em determinado assunto da área que escolheram”, afirmou.

Os cursos de pós-graduação do UNEC contam com professores com mestrado e doutorado, com aulas práticas ministradas com o apoio do CASU – Hospital Irmã Denise. A unidade hospitalar está de portas abertas, auxiliando na condução e qualidade dos cursos. Novas turmas de pós-graduação no UNEC iniciam no dia 10 de agosto. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.edu.unec.br/pos-graduacao ou pelos telefones 0800 591 4114 ou (33) 3322-7900 ramais 7955 ou 7956.