Simpósio das Matas de Minas reforça papel do Sistema no avanço da cafeicultura

MANHUAÇU – Com o tema “Uma xícara de café, um mundo de possibilidades”, o 26º Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas foi realizado entre quarta-feira (23) e quinta-feira (24), em Manhuaçu.

Na abertura do evento, que é o maior da Região Leste focado na cafeicultura, o vice-presidente de Finanças do Sistema Faemg Senar, Renato Laguardia, reforçou o papel fundamental do Sistema e dos Sindicatos dos Produtores Rurais nos avanços da cafeicultura nas Matas de Minas.

Ele destacou o programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Café+Forte, que tem 55 grupos ativos na região, atendendo mais de 1.600 produtores em 15 mil hectares. “28% dos atendidos pelo ATeG no estado estão nas Matas de Minas, e na última safra eles colheram aproximadamente 255 mil sacas de café”, afirmou.

Além dos resultados produtivos e econômicos, Laguardia enfatizou a preocupação da entidade com a qualidade e a sustentabilidade da atividade. “As Matas de Minas são um exemplo de qualidade, e este evento reúne produtores campeões e sabores únicos”, comentou.

A importante parceria com o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), e outras ações, como a segurança no campo, também foram ressaltadas por ele. Uma nova iniciativa conjunta para a promoção da certificação de propriedades atendidas pelo ATeG, com o Selo Certifica Minas, deve começar em breve e foi anunciada por Laguardia no evento.

Destaque regional

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, Antônio Teodoro Dutra, lembrou que a entidade apoia o Simpósio desde a sua primeira edição. “Ficamos felizes em fazer parte dessa história e acompanhar o envolvimento dos produtores com o evento, que traz informações, tecnologia e inovação para a nossa cafeicultura”.

Encontro com presidentes

Doze presidentes e diretores de Sindicatos de Produtores Rurais da região participaram de reunião realizada no estande do Sistema Faemg Senar e do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, no evento. No encontro, Renato Laguardia reforçou a importância da união entre as entidades e do trabalho cada vez mais próximo dos produtores rurais.

“Estamos atuando para a melhoria e o fortalecimento das entidades. Um exemplo é o programa de Assistência Gerencial aos Sindicatos dos Produtores Rurais (AGSPR), recomendado a todos”.

Estiveram presentes os presidentes dos SPRs Manhuaçu, São João do Manhuaçu, Manhumirim, Ervália, Santa Margarida, Abre Campo, Simonésia, Sericita, Divino, Espera Feliz, Guiricema, Antônio Prado de Minas e Alto Jequitibá.

O presidente da Associação dos Sindicatos de Produtores Rurais das Matas de Minas (ASSMATAS), Felipe Alves, destacou que o momento “foi de trocas, apresentação de demandas e propostas para a região. E, mais uma vez, a diretoria do Sistema Faemg Senar cumpriu o seu compromisso de ser menos BH e mais interior”.

Lílian Moura – Senar Viçosa