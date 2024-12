Sicredi das Culturas RS/MG inaugura agência em Inhapim

Cooperativa abre as portas da sua 1ª agência no Vale do Rio Doce e 11ª em Minas Gerais

INHAPIM – Em evento realizado na sexta-feira (13), a Sicredi das Culturas RS/MG celebrou a inauguração de sua primeira agência na região do Vale do Rio Doce, no município de Inhapim. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, membros da comunidade, associados, empresas e entidades parceiras, e equipe de dirigentes e colaboradores do Sicredi.

Localizada na rua Osvaldo Silva Araújo, n° 39, no centro da cidade, a agência conta com um espaço amplo, moderno e que oferece proximidade com a comunidade.

A agência do Sicredi em Inhapim possui acesso facilitado, sem a barreira da porta giratória. Assim, é possível encontrar um caixa eletrônico inteligente, que além de realizar saques e pagamentos você pode fazer depósitos na hora.

A cooperativa disponibiliza um conjunto abrangente de serviços financeiros, como conta corrente, investimentos, diferentes modalidades de crédito, entre outras soluções. Em todo o estado de Minas Gerais, o Sistema Sicredi já soma cerca de 230 agências e mais de 8 milhões e 500 mil associados em todo o Brasil. Na região de atuação da Sicredi das Culturas RS/MG, a agência de Inhapim é a primeira a ser inaugurada na região do Vale do Rio Doce.

O presidente da Sicredi das Culturas, Elmo Pedro Von Mühlen, destacou a importância da chegada da instituição para o desenvolvimento local: “Ao inaugurar nossa agência no município, reafirmamos nossos valores de confiança, cooperação e crescimento conjunto. Este gesto simboliza a integração da comunidade de Inhapim à nossa missão de promover soluções financeiras que geram prosperidade. Consolidamos um espaço feito para as pessoas, para que sonhos se tornem realidade e novos projetos ganhem vida”.

Durante a cerimônia, o prefeito de Inhapim Márcio Elias de Lima e Santos, deu as boas-vindas à cooperativa e reforçou a contribuição para o crescimento e desenvolvimento econômico e social para o município. Além disso, o diretor executivo Roque Enderle e a gerente da agência Michelle Damasceno, ressaltaram a importância das parcerias locais e a cooperação contínua entre o Sicredi e outros setores da comunidade buscando impulsionar o crescimento conjunto, além da trajetória de 120 anos do Sicredi.

A comunidade é convidada a conhecer a nova agência, sua equipe de atendimento e o sistema Sicredi. Além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp), para estar cada vez mais à disposição dos associados.