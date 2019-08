Sicoob Credcooper se reúne com expositores da Fenasc

Para esta edição, expectativa é que o associado tenha seus créditos aprovados em tempo recorde, alavancando os negócios

CARATINGA- Os preparativos para a quarta edição da Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper (Fenasc) estão na reta final. O evento acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no sítio Ycambi Ranch, localizado no km 01 da rodovia MG – 425 (Rodovia do Álcool), em Caratinga.

Na tarde de ontem, a cooperativa realizou uma reunião com os expositores, momento para tirar dúvidas e apresentar as novidades para a edição 2019, conforme frisa o presidente do Conselho de Administração, Kdner Andrade Valadares. “O objetivo principal é para as pessoas tomarem conhecimento das linhas de crédito, da forma que será operacionalizada a feira; conhecer os gerentes, demonstrar o que está sendo preparado, com o trabalho e dedicação da equipe de funcionários do Sicoob Credcooper e será um sucesso com certeza”.

Esse é um momento sempre aguardado pelos expositores, que demonstram entusiasmo e expectativas de excelentes negócios, como observa Kdner. “É interessante, temos percebido nos anos anteriores, que o pessoal deixa tudo para acontecer durante a feira, seja com os representantes das concessionárias de veículos, os demais segmentos de serviço, assim como nosso associado; se preparam, uma vez que os preços são convidativos, as taxas de juros são acessíveis e o crédito também encaminhado para atender a todos os associados durante os três dias da nossa feira”.

Hugo Leonardo, diretor de Negócios da cooperativa, relata que já são R$ 60 milhões em créditos pré-aprovados para os associados, além de uma demanda junto ao sistema de mais R$ 20 milhões em operações de créditos repassadas. “Esse ano estamos mudando a sistemática de análise e aprovação de crédito, parametrizamos de forma a ficar mais ágil, com a intenção de fazer com que na Fenasc desse ano o associado tenha seus créditos aprovados em tempo recorde, para que tanto ele quanto o expositor façam bons negócios”.

Para 2019, a expectativa é contabilizar 75 expositores, em um espaço amplo, confortável e favorável aos negócios. “De forma tranquila e que os não associados possam ir até o evento também, conhecer mais do Sicoob Credcooper, dos expositores que são nossos parceiros”, afirma Hugo.

Os expositores estão bastante empolgados com as novidades da Fenasc 2019. Marcos Vieira, gerente de Vendas da Rafamoto, enfatiza que a empresa já participou de todas as edições e para este ano é esperado alcançar um volume ainda maior de negócios. “Devido à linha de crédito, com muito dinheiro para emprestar e taxas bem atrativas. Temos tido muito sucesso nas vendas na Fenasc, é um período que alavanca nossos negócios e os vendedores já ficam na expectativa. Esse ano, por exemplo, o café não teve aquele retorno para nós, principalmente que mexemos com motocicleta, a expectativa maior está nessa feira. Quem for na Fenasc visitar nosso stand encontrará preços atrativos, temos uma tabela especial com preço melhor do que o praticado no dia a dia. Essa iniciativa do Sicoob representa uma melhoria no comércio, no geral; todas as empresas que têm participado com certeza aguardam com muita expectativa esse momento que a empresa melhora o seu faturamento”.

Márcio Azevedo, da Casa Auxiliadora, explica que todas as edições tiveram resultados excelentes, com expectativa de aumentar em 2019 de 20 a 30%. “Vamos para mais uma edição da Fenasc, expectativa muito boa, dar uma alavancada no mercado, que está reagindo bem. É uma feira muito importante para a nossa região, que envolve a zona rural, que é muito forte para o nosso ramo. Estaremos com algumas promoções, muitos produtos diferenciados no mercado e a taxa de juros da Sicoob é muito atrativa para o ramo de materiais de construção”.