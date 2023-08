Sicoob Credcooper realiza reunião com expositores da Fenasc

Maior feira de negócios da região acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto

CARATINGA- Contagem regressiva para a sétima edição da Feira de Negócios do Sicoob Credcooper, a Fenasc, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto. 66 expositores foram confirmados e apresentarão os mais diversos produtos, a preços atrativos.

A reunião de alinhamento com os expositores aconteceu na tarde desta quinta-feira (17). O diretor de Negócios Hugo Leonardo destaca que o Sicoob Credcooper completa 40 anos de existência em 2023, sempre levando desenvolvimento e bons negócios na região. “Estamos preparando um espaço agradável, onde você vai poder estar com sua família. Estamos levando taxas e linhas diferenciadas, nossa expectativa com a Fenasc é muito grande, tendo em vista que já é algo que marca nossa região, já vai para sua sétima edição com uma estrutura robusta, um ambiente de negócios onde nosso associado expositor está lá para receber nosso associado comprador e entra a cooperativa como instituição para fomentar o crédito na região”.

Durante os três dias do evento, que se iniciará às 11h e se encerrará às 21h, no Ycambi Ranch, serão diversas oportunidades de negócio, como frisa Hugo. “As mais diversas linhas, materiais de construção, veículos, máquinas e implementos, um nicho de mercado muito grande para atender a todos os nossos associados e nossa região. Convidamos aos nossos associados para que possam ir as agências, atualizando seus cadastros e nos presenteiem com sua presença na Fenasc”.

A gerente de Negócios Poliana Paiva enfatiza que durante a Fenas, a cooperativa trabalha todo o seu portfólio com diferenciais especiais. “As linhas de crédito são as mais diversas voltadas para todos os segmentos, especificamente para o produtor rural estamos levando um volume alto e esperamos fechar nesses três dias um total de R$ 200 milhões de operações de crédito. São prazos e taxas de juros diferenciadas do que a gente negocia nas agências”.

Importante destacar que o evento é aberto ao público. Não associados também são convidados a conhecer a cooperativa, abrir a sua conta e fidelizar negócios. “A princípio atendemos com mais agilidade os produtores rurais e associados nossos, porém, quem ainda não é associado estamos preparados para fazer a abertura da conta, efetivar o cadastro e receber o crédito”.

João Marcos Costa, que será expositor no evento com a Inova Equipamentos destaca que a expectativa é de mais um sucesso. “Mais um ano participando em parceria com o Sicoob, vamos trazer novidades em equipamentos agrícolas, tratores, voltados à atividade do café, fruticultura. Estamos com expectativa muito boa com essa virada de Plano Safra, os produtores estão querendo fazer negócio e investir. E estaremos à disposição”.