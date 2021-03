Sicoob Credcooper realiza homenagem no Dia Internacional da Mulher

CARATINGA- No Dia Internacional da Mulher, o Sicoob Credcooper realizou uma homenagem às funcionárias e associadas da agência da Praça Cesário Alvim. Elas foram recepcionadas com música, uma mensagem e um vazinho de suculentas, plantas que trazem beleza e bem-estar à decoração.

O presidente do Conselho de Administração Kdner Andrade Valadares destacou que o Sicoob Credcooper não poderia deixar de homenagear as responsáveis pelas conquistas da cooperativa. “Temos um grupo gerencial, formado por maioria de mulheres e qual de nós não veio de uma mulher? Com certeza a mulher é a pessoa especial, mais importante na vida de cada um de nós. Saudades da minha, que me trouxe e eu, especialmente, como presidente do Conselho de Administração fico orgulhosa de vivenciar esses momentos de crescimento de cada uma. São profissionais da mais alta respeitabilidade e estamos aqui para reconhecer as funcionários, esposas e mães dos nossos funcionários e nossas associadas”.

Conforme Kdner, o número de associadas tem crescido e a intenção é que as mulheres ocupem ainda mais espaços na cooperativa. “O Conselho precisava ter mais mulheres, porque as mulheres naquilo que fazem, fazem com dedicação competência, acima de tudo com muito amor.”

Marcina Vieira Ferreira é colaboradora do Sicoob Credcooper há nove anos. Ela destaca a emoção com a homenagem. “É muito bom, reconhecimento à mulher, que é guerreira, no lar, no trabalho. A mulher é inteligente, não desprezando o homem, mas, ela consegue dar o melhor por onde ela passa, está inserida. A mulher está conquistando o seu espaço ao longo dos anos, fico feliz com essa homenagem. O Sicoob Credcooper é muito bom, é só gratidão de pertencer a essa empresa”.