Sicoob Credcooper realiza formatura do projeto “Construindo o Amanhã”

CARATINGA- Nesta terça-feira (8), 44 assistidos da Funcime participaram da formatura do projeto “Construindo o Amanhã” do Sicoob Credcooper. Eles foram qualificados no curso de auxiliar administrativo, com carga horária de 52 horas e receberam certificados.

O projeto foi criado com intuito de promover educação cooperativista, inclusão social e capacitação profissional. Conforme Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, a formação de grupos de alunos possibilita a capacitação para o mercado de trabalho, com iguais condições de competitividade, motivando-os a serem protagonistas de seus projetos de vida pessoal e profissional. “No ano em que completamos 40 anos estamos tendo a oportunidade de retomar a quinta edição desse projeto. Muito orgulho e satisfação, uma oportunidade que a cooperativa oferece de preparar esses juvenis para o mercado de trabalho e para a vida. E anunciando aquele mais bem qualificado durante essa preparação para vir fazer parte do nosso quadro de funcionários”.

Vagner ainda fez questão de frisar que o trabalho em conjunto é o sucesso do projeto e que as empresas também precisam acreditar no potencial destes adolescentes. “Um agradecimento primeiro a Funcime pela parceria, a cada um que participou do projeto e nos deu esse voto de confiança. Agradecer a cada familiar que também numa demonstração de carinho e credibilidade entregou seus filhos para que a gente pudesse contribuir na sua formação. E a toda a equipe do Sicoob Credcooper na organização, ministrando conteúdo. E que os empresários possam buscar esses jovens, que estão qualificados”.

Felipe Araújo, presidente da Funcime, destaca que os assistidos se sentiram motivados. “Para nós é uma grande alegria fazer parte desse projeto, dando oportunidade a nossos assistidos no desenvolvimento deles para a sociedade. Desperta nos nossos assistidos o sentimento de valorização”.

Bianca Rodrigues é diretora do Programa de Trabalho Aprendiz (PTA) e reforça que a parceria com instituições que ofertam o conhecimento é fundamental. “É um projeto muito grandioso que possibilita a esses jovens a oportunidade através da Educação, qualificação profissional, a chance de mostrar a importância da dedicação e o que eles podem oferecer”.

No final do curso os alunos realizaram apresentações sobre o Cooperativismo de Crédito – Sustentabilidade – 40 anos do Sicoob Credcooper – Tipos de PAs – Portfólio de Produtos e Serviços. A equipe com maior pontuação recebeu o prêmio Poupança no valor de R$ 200,00 cada integrante.

Ainda aconteceu a premiação de aluno destaque, nos quesitos espírito de equipe, comprometimento, aprendizagem, foco, participação e atividades em interclasse. O mérito foi para Lilian de Oliveira Souza, que recebeu ainda um vale-poupança no valor de R$ 300.

O projeto ainda contempla para o aluno destaque um contrato como Menor Aprendiz na cooperativa. Como Lilian já está trabalhando e um dos critérios para seleção é que o aluno não esteja com contrato de trabalho ativo, o próximo classificado foi Antônio Augusto Moreira da Costa Silveira.

Antônio Augusto destaca que o curso fez a diferença em sua vida e a oportunidade de fazer parte da equipe do Sicoob Credcooper. “O curso dá muita oportunidade para o mercado de trabalho, saber mais como funciona o cooperativismo no Brasil, um projeto muito interessante do Sicoob Credcooper. Me sinto mil vezes mais preparado e acredito que é uma coisa inesquecível para todos nós que participamos do curso”.