Sicoob Credcooper realiza Fenasc Digital

Cooperativa apresenta ambiente virtual de negócios com menores taxas de juros do mercado

CARATINGA- Teve início nesta quarta-feira (15) e segue até o dia 30 de setembro, a 6ª edição da Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper (Fenasc), que acontece, a exemplo de 2020, de forma digital, devido à pandemia.

O presidente do Conselho de Administração, Kdner Andrade Valadares relembra que desde a primeira edição, a Fenasc vem demonstrando resultados satisfatórios. “Tínhamos um balcão de negócios, onde nós procurávamos juntar o nosso associado consumidor, especialmente naquela época, de insumos, adubos e fertilizantes para suas lavouras e os vendedores. De forma a diminuir o custo, fazer uma compra em maior quantidade, veio a ideia da Feira. Começamos com a Fenasc, aberta, onde nosso associado fornecedor demonstrava seu produto e o nosso associado consumidor fazia negócio. Juntamos no mesmo espaço, em cima de uma crise que já vivíamos, mas, era um espaço onde não deixávamos a crise entrar. A Fenasc é uma forma de incrementar negócios”.

Kdner acrescenta que os participantes poderão aproveitar de todas as vantagens exclusivas via Sicoob Credcooper. “Estamos novamente fazendo de forma digital, respeitando o momento que nós ainda vivemos. Disponibilizamos taxas bem acessíveis com linhas de crédito diversificadas, de forma a atender satisfatoriamente nosso associado. Hoje temos em torno 18 mil associados, se tratando da agência digital são em torno de oito mil. É uma grande oportunidade de fazer negócios e o Sicoob Credcooper está aí para dar oportunidade a todos, que realmente acreditam, confiam e depositam sua confiança na cooperativa”.

MENORES TAXAS DO MERCADO

Tiago Franco, gerente de Negócios, explica que estão disponíveis taxas e condições especiais na Fenasc. “Gostaríamos de lembrá-los que estamos com um viés da Selic de alta nesse período, então, a cooperativa, o Conselho de Administração e a diretoria executiva deliberaram uma paralisação no aumento das taxas de juros e houve até uma redução nesse período para beneficiar o associado. Temos taxas a partir de 0,79% para operações comerciais e taxas também de juros para produtores rurais, a partir de 4,5% ao ano. Então, temos juros menores do mercado, estamos preparando toda a parte comercial para atender com agilidade. Hoje temos vários canais de atendimento, o aplicativo Sicoob, temos o site da Fenasc e teremos também um canal de WhatsApp para tirar dúvidas, que iremos divulgar no Instagram do Sicoob Credcooper”.

A intenção é unir essas pessoas e fomentar o comércio local. Os negócios já estão acontecendo por meio do site www.fenasc.com. “O associado já pode entrar, fazer seu pedido, sua demanda de crédito rural, recurso comercial, seja financiamento de veículo ou até mesmo capital de giro, crédito pessoal. Pode nos procurar que estamos com taxas imperdíveis para você nesses 16 dias”.

Os associados devem ficar atentos à atualização cadastral. “Caso já tenha atualizado nos últimos seis meses, ótimo. Caso já tenha mais de 12 meses com cadastro desatualizado, convido a atualizar, o aplicativo Sicoob está disponível para atualizar da sua casa mesmo, caso não tenha como vir até a agência”.

Oportunidade também para quem ainda não é associado, como afirma Tiago. “Aquele que não é associado, faça parte da cooperativa, venha se associar através do aplicativo e abra uma conta na cooperativa 3219 Sicoob Credcooper. Pois, quem não é associado pode usar as plataformas para comprar com desconto, mas, financiar no Sicoob Credcooper é somente associado. Então, se você não é, se torne um associado. Participe da Fenasc, aproveite os benefícios, tenho certeza que você vai gostar”, finaliza.