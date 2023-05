Sicoob Credcooper prepara nova edição da Fenasc

Feira de Negócios acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto e cadastro de expositores já está aberto

CARATINGA- O Sicoob Crecdooper já está preparando a oitava edição da Feira de Negócios. O evento acontecerá nos dias 24,25 e 26 de agosto, no Rancho Ycambi, situado à rodovia do Álcool, MG 425, KM 01, no horário das 11h às 21h.

Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper destaca que a cooperativa já deu início ao cadastramento dos expositores. “Estamos preparando com muito carinho para Caratinga, todos nossos associados e não associados. Fazemos o convite aos nossos parceiros, prestadores de serviço, já estamos recebendo uma demanda grande, para que possamos preparar o espaço de cada um, o seu estande, para não acontecer de algumas pessoas procuraram e já não ter mais o espaço. É uma feira que já é referência, tem trazido muitos atrativos, uma expectativa muito grande. Fomenta não só a agropecuária, mas, comércio, indústria; temos ainda algumas palestras para troca de ideias, com o que está acontecendo de novidade no cenário. Estaremos com linhas de crédito subsidiadas pelo governo, com juros mais acessíveis”.

O diretor de Negócios Hugo Leonardo enfatiza que a Fenasc tem atingido números consideráveis. “No ano passado, para se ter ideia, foram mais de R$ 103 milhões de reais aplicados na Feira, com várias linhas de créditos com taxas de juros diferenciadas, onde nosso associado comprador pôde fomentar o seu negócio. Convido aos associados para ir às agências e atualizar seu cadastro, nós estamos com linhas de crédito diferenciadas, taxas de juros atrativas, a Fenasc é um ambiente de negócios onde os nossos associados vendedores e compradores, eles estão lá pra poder expor seu produto e comprar as suas necessidades”.

Conforme Hugo, a Credcooper tem hoje disponível pra aplicação mais de R$ 182 milhões. “Estaremos levando, além do nosso recurso próprio, o recurso repassado, para que possamos realmente fomentar os negócios na região. Você, expositor, nos procure, a nossa equipe gerencial já está de prontidão para que você possa alugar seu espaço. Venha fazer negócios que vão gerar valor, tanto para o Sicoob Credcooper, quanto pra região e para os nossos associados”.

Tiago Franco, gerente de Negócios, afirma que o Sicoob Credcooper está pronto para atender aos participantes da Feira. “Uma alegria muito grande mais uma vez proporcionar esse ambiente ímpar de bons negócios para os nossos cooperados, para a sociedade. Bons créditos para os nossos associados, excelentes oportunidades para que a gente possa realmente trazer benefício aos cooperados. Num primeiro momento nós iremos atender aos cooperados, teremos uma base já estruturada para recebê-los com agilidade. Aquele que não é cooperado pode se tornar um associado na hora, nós teremos lá associação digital, que é instantânea com pessoas para auxiliar, orientar e ajudar a quem deseja ser associado”.

A Fenasc é de livre acesso. Tiago finaliza deixando um convite para a população de Caratinga e região. “Todos estão convidados a participar da nossa Feira. Você pode fazer o credenciamento, entrar e conhecer esse ambiente. Tenho certeza de que você vai gostar desse ambiente e fazer bons negócios, não sendo associado, se tornar associado Sicoob Credcooper e concedermos os benefícios. Aquele que é associado, atualize seu cadastro, venha até a agência, nos procure. Convido aos associados que sempre fazem bons negócios na feira, a aguardar esse momento que serão proporcionados custos menores, através dessa união de pessoas. Os expositores vão levar preços menores, guarde seu recurso para fazer a compra na Fenasc. Tenho certeza de que você vai ser beneficiado com mais uma edição”.