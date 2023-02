Sicoob Credcooper oferta 50 bolsas de estudo

Benefício será concedido a associados e filhos de associados

CARATINGA- Assistência técnica, profissional e educacional aos associados e filhos de associados, possibilitando a sua formação. Com esse objetivo, o Sicoob Credcooper anunciou o benefício de 50 bolsas de estudo a cooperados e filhos de cooperados.

Conforme Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, a bolsa de estudo contemplará as atividades educacionais de cursos regulares (Graduação e Técnico presenciais). O cooperado terá direito a concessão de bolsa de estudo no percentual de 50% do valor pago, limitado ao teto máximo de R$ 200 por mês aportados pela cooperativa.

As inscrições estão disponíveis até o dia 16 de fevereiro, com envio da ficha disponibilizada pela cooperativa através do e-mail bolsadeestudo@sicoobcredcooper.com.br. “Convidamos a todos os associados ou filhos de associados, que manifestarem interesse, que nos encaminhem e-mail e façam a inscrição. Algumas dúvidas podem ser sanadas diretamente com a gente em nossos postos de atendimento, nossas agências e no Centro Administrativo. Aquelas pessoas que já estão fazendo cursos ou que estão adentrando agora à faculdade podem participar”.

O sorteio dentre os inscritos ocorrerá no dia 23 de fevereiro, na sede da cooperativa, por meio do site www.sorteio.com/sorteio-de-nomes e transmissão ao vivo através do Instagram do Sicoob Credcooper (@sicoobcredcooper), às 16h.

Vagner destaca a importância de investir na Educação. “É muito importante exercer um dos princípios do cooperativismo, que é interesse pelas comunidades. Um princípio que é muito abrangente, temos várias formas de atuar e uma delas que estamos trazendo à tona novamente é esse projeto, dando essa oportunidade para nossos associados”.

O conselheiro de Administração Jairo Sabino também frisou que com o sucesso do projeto, a intenção é ampliá-lo em outras edições. “É um passo muito importante da Sicoob Credcooper, que está proporcionando essas 50 bolsas para nossos associados. Nosso objetivo é aumentar mais, porque com isso ganhamos mais em educação e sabedoria. E quando se tem sabedoria acaba ganhando em tudo”.

Mais informações pelo perfil do Sicoob Credcooper no Instagram. Acesse o edital pelo link da bio e saiba os critérios completos, bem como documentação necessária.