Sicoob Credcooper ganha prêmio nacional de Excelência em Gestão

CARATINGA- No dia 7 de dezembro, o Sicoob Credcooper foi premiado, em nível nacional, no Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), em Belo Horizonte. Trata-se de um dos programas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), voltado ao desenvolvimento da autogestão das cooperativas. Seu objetivo principal é promover a adoção de boas práticas de gestão e de governança.

O PRÊMIO

O Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão, promovido bienalmente, consiste no reconhecimento nacional às cooperativas que promovem o aumento da qualidade e da competitividade do cooperativismo por meio do desenvolvimento e governança cooperativa, de bons processos gerenciais e do alcance do bom desempenho.

O Sicoob Credcooper participa deste programa desde 2013 sempre buscando o aperfeiçoamento constante da sua governança e gestão, como destaca Benedito Porfírio Lima Júnior, presidente do Conselho de Administração. “No ano de 2021, mais de 7.000 cooperativas de todos os segmentos de atividades econômicas estavam habilitadas para participar e, após o preenchimento da primeira etapa, que é o questionário fomos classificados entre as 103 melhores cooperativas do país. Foi um engajamento muito grande de todos os funcionários, pois, é um prêmio de excelência. Fomos premiados na faixa prata do nível de maturidade primeiros passos para a excelência, onde obtivemos um resultado extremamente satisfatório, sendo a primeira vez que a cooperativa é premiada no programa, já com o nível prata”.

ETAPAS

Conforme o supervisor administrativo Tiago José Nogueira, o Programa é aplicado por meio de instrumento de avaliação, que permite um diagnóstico objetivo da governança e da gestão da cooperativa. “Participamos de um questionário com 69 perguntas, onde a cooperativa tem sua auto avaliação”.

A segunda etapa foi a visita virtual dos avaliadores da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), para verificação dos processos descritos no questionário de auto avaliação da cooperativa. “Neste momento o Sicoob Credcooper teve de evidenciar aos avaliadores todos os processos descritos no questionário com comprovações formalizadas e praticadas pela cooperativa. Nesta etapa a cooperativa manteve sua pontuação, ficando com média de 95,25, um resultado extremamente satisfatório, que é fruto do trabalho desenvolvido”, detalha Tiago.

Na terceira etapa, avaliação do comitê gestor do prêmio a respeito dos resultados da segunda etapa, composto por diversos profissionais ligados aos órgãos reguladores das cooperativas. “O Sicoob Credcooper foi premiado, recebeu troféu e medalha de premiação, além do selo de excelência em gestão, que passará a ser utilizados em todas as nossas comunicações internas e externas, para mostrar que a cooperativa atingiu esse nível muito elevado.

MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO

De acordo com o gerente administrativo Brener Werneck de Oliveira, o Modelo de Excelência da Gestão busca a maturidade das cooperativas em gestão estratégica. “Vale ressaltar que na nossa região o Sicoob Credcooper é a única cooperativa que foi premiada. Essa participação é voluntária, buscamos excelência através do MEG, identificando os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, aprimorando a comunicação, a produtividade e a efetividade de nossas ações, além de preparando para que os objetivos estratégicos sejam atingidos.

Vagner Ribeiro dos Santos, diretor administrativo, enfatiza a importância de um modelo de gestão bem elaborado. “Ganhar essa premiação foi a consequência de um trabalho nesses dois últimos anos, o aprimoramento, principalmente, na área da gestão. Destaco o empenho de toda equipe, cada gestor, colaborador envolvido. Percebemos no decorrer dos últimos anos o quanto os processos em todas as áreas aqui foram se aperfeiçoando, ganharam o quesito de segurança. Fica o reflexo disso para nosso associado, a cooperativa, a comunidade em geral”.