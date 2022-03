Sicoob Credcooper entrega nova agência para a cidade de Inhapim

INHAPIM- Com 1.125 associados, oito funcionários e 19 anos de história, a agência do Sicoob Credcooper ganhou um novo espaço, mais amplo e moderno, na cidade de Inhapim. A inauguração aconteceu na noite de sexta-feira (4).

Benedito Porfírio Lima Júnior, presidente do Conselho de Administração, em exercício, destacou a importância do novo espaço. “Estamos nesse momento tão importante, reinaugurando uma agência na cidade de Inhapim, uma praça tão importante para a nossa região. O Sicoob Credcooper se faz presente aqui desde 2003 e por uma necessidade de melhoramento da agência, melhor atender os nossos associados e, também, dar um lugar digno de trabalho aos nossos colaboradores, estamos entregando uma das nossas melhores agências”.

O diretor administrativo Vagner Ribeiro classifica como “privilégio”, entregar uma agência desse porte para a comunidade de Inhapim. “Algo inovador, de tecnologia de ponta, muita comodidade, conforto, para os nossos associados e funcionários. Questão de segurança, automação de última geração. Sentimento de dever cumprido, a comunidade de Inhapim merece, nosso corpo funcional merece o que estamos proporcionando e ficamos muito satisfeitos. Nossos números são audaciosos, ambiciosos, hoje passamos de 22 mil associados no total, temos mais de 1.100 associados aqui na comunidade de Inhapim. É muito gratificante proporcionar isso”.

O conselheiro fiscal Saturnino Nunes Braga fez questão de parabenizar a iniciativa e frisas as vantagens do cooperativismo. “Está dando certo. Com tantos altos e baixos na economia, problemas no País e no Mundo, mas, estamos conseguindo vencer essas etapas. Estamos passando para os associados uma casa bonita, que eles merecem, são donos. Acho muito importante, vai dar conforto, condição de trabalho melhor para o funcionário e atender melhor. A agência lá atendeu bem no possível, mas, agora já cresceu muito e tem que ter o conforto maior. Quem não tiver conta aqui no Sicoob, venha para cá, aqui é o lugar certo, pois, é uma cooperativa que é nossa, é do associado. Todo o trabalho é feito para atender melhor ao associado”.