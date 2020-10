Sicoob Credcooper e Emater assinam contrato para mais uma edição do Concurso de Qualidade dos Cafés

CARATINGA– Na manhã de ontem, Sicoob Credcooper e Emater-MG assinaram o contrato para realização da terceira edição do Concurso de Qualidade dos Cafés da Região de Caratinga, inserido no concurso que já ocorre a nível estadual.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper Kdner Valadares frisou a importância da parceria, sendo um reconhecimento ao “homem do campo”, especialmente, ao produtor de café que acreditou no sonho de produzir com qualidade. “A cada evento, a cada ano, a melhora dos resultados é algo extraordinário. O nosso produtor aprendeu e reconheceu que nossa região pode produzir café de qualidade. Isso traz importância e o reconhecimento da nossa região a nível de Minas Gerais, como área produtora de café de qualidade. Isso é relevante para saúde financeira da nossa região, para nosso produtor rural”.

Somado a isso está a confiança do produtor na cooperativa e no trabalho que tem sido realizado com a Emater. “Estamos em torno de R$ 440 milhões de ativos, 230 milhões de depósitos, gerando os 230 milhões de crédito. Nos últimos 90 dias liberamos quase que R$ 60 milhões com nosso produtor. Tudo isso é resultado da confiança, do crédito e retorno de tudo que temos confiado com nosso produtor, como a Emater que tem conscientizado da importância de cuidar bem da lavoura e reconhecer que ele é um empresário na área de produção rural”.

QUALIDADE

Hugo Leonardo Mendes Graciano, diretor de Negócios do Sicoob Credcooper, destacou a importância de agregar valor ao produto do associado. “Temos esse intuito de mostrar para o mundo e a região a qualidade do nosso café. Quando você demonstra que o produtor produz um café de qualidade, isso faz com que agregue valor ao produto dele e, consequentemente, gira mais dinheiro na região. Então, o Sicoob Credcooper, em sua gestão, não tem o interesse somente econômico, queremos desenvolver a região onde estamos inseridos”.

Ele ainda chamou atenção para o fato de que em 2019, entre os 100 cafés de Minas Gerais, 10 eram de Caratinga. “Isso é muito importante, para que possamos demonstrar para as pessoas que compram o café, os exportadores, que aqui há sim café de qualidade”.

O CONCURSO

O concurso valoriza a qualidade e a diversificação do café mineiro, como citou Aldrin Carlos Regianni Assis, gerente regional da Emater. “A região é muito importante, temos aqui em torno de 40 mil hectares de café, isso faz uma diferença enorme nos recursos que se tem na região. A parceria com o Sicoob já é antiga, mas, hoje (ontem) estamos fazendo um contrato na proposta de realizar esse concurso de qualidade. Esse ano tivemos número maior de amostras, mostrando, na percepção do agricultor que esta é uma ferramenta que mostra para as demais pessoas que na região tem um café de qualidade. É um trabalho de formiguinha que precisamos das parcerias, observando ainda a qualidade vida, preocupação com o meio ambiente e com a saúde da família que trabalha no campo”.

Os cafés concorrentes são submetidos a análises físicas e sensoriais, feitas por uma comissão julgadora. Sebastião Jorge Braga, coordenador técnico regional da Emater destacou que atributos como fragrância/aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, finalização, equilíbrio e avaliação global serão analisados. “A participação no concurso consta de duas etapas. Inicialmente temos uma classificação física do café, as amostras têm que ter padrão de qualidade para entrar na amostra sensorial que é a segunda etapa”.

O concurso de 2020 está em andamento. O ranking dos cafés selecionados que passarão por uma nova amostra deverá ser divulgado em breve.