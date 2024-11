Sicoob Credcooper é destaque em inovação com propósito no cooperativismo financeiro

CARATINGA- No último dia 5 de novembro foi realizada a cerimônia de premiação das cooperativas reconhecidas no Recip (Reconhecimento Inovação com Propósito) 2024, na sede do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF. O Sicoob Credcooper recebeu destaque em três categorias: Dimensão e Desenvolvimento de Capacidades, Dimensão ESG e Dimensão Finanças Verdes, que reconhecem os movimentos de inovação da cooperativa com foco no impacto social.

O Recip é um programa desenvolvido pela Federação Nacional dos Servidores do Banco Central, que desempenha um papel crucial dentro das cooperativas de crédito ao oferecer um modelo completo de análise e referência (framework) promovendo um olhar mais abrangente e profundo sobre a Inovação. Vai além de apenas reconhecer iniciativas isoladas, buscando fomentar uma cultura de inovação sistêmica, enraizada no propósito cooperativista.

O programa é composto por 35 perguntas divididas em cinco dimensões — participativa, colaborativa, desenvolvimento de capacidades, finanças verdes e ESG, focadas em inovação social e gestão da Inovação, todas conectadas aos princípios cooperativistas. Após o preenchimento do questionário e o envio das evidências que comprovam a adoção das práticas descritas nas respostas escritas, o relatório da cooperativa foi avaliado pelo conselho consultivo do Recip, formado por representantes do BACEN, OCB, FGCOOP, Confebras, MundoCoop e todos os sistemas cooperativos de crédito (Sicoob, Sicredi, Cresol, Ailos, Unicred).

“Com esse resultado reforçamos o compromisso de sempre buscar o melhor para nossos associados e para as comunidades onde estamos inseridos”, destaca o presidente do Conselho de Administração Vagner Ribeiro.

A cooperativa foi representada pelo analista de OQS Fabio Carvalho, pelo supervisor Administrativo Tiago Nogueira, pelo diretor de Negócios Hugo Graciano e pelo presidente do Conselho de Administração Vagner Ribeiro.

Confira as áreas em que o Sicoob Credcooper foi reconhecido:

FINANÇAS VERDES

O modelo de finanças verdes integra a inovação financeira com a sustentabilidade ambiental. Cooperativas de crédito que adotam práticas de finanças verdes contribuem para a redução da pegada de carbono e promovem investimentos em projetos sustentáveis. Isso não só alinha a missão cooperativa com práticas ecológicas, mas também fortalece o sistema financeiro ao direcionar recursos para iniciativas que beneficiam o meio ambiente e a sociedade.

ESG (Ambiental, Social e Governança)

A inovação alinhada aos princípios ESG fortalece a responsabilidade ambiental, social e de governança dentro das cooperativas. Implementar práticas sustentáveis e socialmente responsáveis não só melhora a imagem e a sustentabilidade das cooperativas, mas também atrai cooperados que valorizam essas práticas. Isso está em sintonia com o cooperativismo, que valoriza o bem-estar da comunidade e a gestão transparente, promovendo um impacto positivo duradouro.

DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES

Este modelo foca em capacitar indivíduos e organizações para promover a inovação. Cooperativas que investem no desenvolvimento de capacidades dos seus membros e colaboradores estão mais bem posicionadas para enfrentar desafios e implementar soluções inovadoras. Isso impulsiona a evolução do setor financeiro, promovendo crescimento e desenvolvimento econômico sustentável.