Sicoob Credcooper destina R$ 40.000 para entidades de Caratinga e região

Valor arrecadado na Corrida da Cooperação foi distribuído entre 14 instituições

CARATINGA- O Sicoob Credcooper realizou nesta quarta-feira (30), a entrega simbólica de 14 cheques para entidades de Caratinga e região. A arrecadação no valor de R$ 40.000, que possibilitou as doações foi fruto da Corrida da Cooperação, que aconteceu em julho.

Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper destaca que o cooperativismo está fundamentado em pilares. “Temos o socioeconômico, o financeiro- econômico, onde precisamos subsistir dando resultados positivos e a cooperativa tem ido muito bem. O outro pilar é social e temos o pilar ambiental. Essa entrega que estamos fazendo hoje está fundamentada nos princípios do cooperativismo. Estamos inseridos em 11 comunidades, destas, 10 cidades por meio de 14 entidades receberão estas doações”.

Transformar a realidade das pessoas por meio da cooperação, assim foi o Dia de Cooperar. “Em Caratinga, O Sicoob Credcooper realizou a 1ª Corrida da Cooperação. Toda a arrecadação que foi feita com os kits dessa corrida e de rifas também que foram vendidas estamos fazendo doações para as entidades. Isso reforça nosso compromisso com a sociedade”.

Sebastião Fausto é presidente do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, que foi beneficiado com R$ 6.637,92. “As nossas obras sociais continuam. Agradecemos ao Sicoob por essa doação. O Sicoob está presente na comunidade e com o Lar dos Idosos. Temos diversas necessidades, manter o 13°, alimentação, medicamento. Essa doação vai para a conta do Asilo e vamos empregar naquilo que for mais necessário”, disse.

Eva Martins, da Pastoral da Criança de Piedade de Caratinga, que recebeu R$ 5.037,94 frisa a importância do recurso. “Veio como um presente. Acolhemos hoje 92 famílias e atendemos 112 crianças. Fazemos as visitas domiciliares com as famílias e temos a celebração da vida, aonde as famílias vão com as crianças, oferecemos um lanche, tem as brincadeiras, sempre estamos tendo palestra para eles também”.

BOX:

Entidades beneficiadas:

Lar dos Idosos Monsenhor Rocha- R$ 6.637,92

Asadom de Caratinga- R$ 1.321,96

Cantina Áurea- R$ 1.321,96

Capela Nossa Senhora das Graças, Igreja do Bairro Santa Cruz- R$ 1.000

Apae Caratinga- R$ 2.500

Núcleo do Câncer de Inhapim- R$ 6.379,92

Asilo Frei Arcanjo- R$ 3.041,96

Lar de Convivência Albertina Maria Nunes- R$ 3.299,96

Escola de Música SBS Acordes- R$ 3.321,96

Apae de São Sebastião do Anta- R$ 3.299.96

Sociedade São Vicente de Paulo- R$1.583,98

Associação de Apoio a Criança, Adolescente, Jovem e Idoso- R$ 2.221,97

Pastoral da Criança- Piedade de Caratinga- R$ 5.037,94

Creche Municipal de Imbé de Minas- R$ 1.011,99