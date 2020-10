Sicoob Credcooper destaca sucesso da Fenasc Digital

Presidente do Conselho de Administração faz agradecimento à equipe da cooperativa, expositores e compradores

CARATINGA- O Sicoob Credcooper encerrou no último dia 30 de setembro, a quinta edição da Feira de Negócios Agropecuários (Fenasc), que em virtude da pandemia ocorreu em formato 100% digital.

O presidente do Conselho de Administração Kdner Valadares destaca o seu agradecimento aos funcionários da cooperativa e aos associados que participaram do projeto e frisa que os resultados superaram as expectativas. “Agradecemos a todos, especialmente nesse momento que estamos vivenciando. A Fenasc foi programada de ser toda de forma virtual do dia 1° ao dia 15 e como o momento valia a pena, a grande preocupação nossa em não deixar passar em branco algo diferente; a equipe de funcionários, diretores, a parte gerencial, especial a Gerência de Negócios comandada pelo Tiago Franco, trouxeram para o Conselho, juntamente com a diretoria, a possibilidade de nós levarmos o período da Fenasc até o dia 30 e assim o fizemos”.

A Fenasc se consolidou como um espaço de fidelização de negócios. Com o sucesso deste ano, a cooperativa pensa em aliar os dois formatos da feira. “Gostaria de agradecer toda a equipe, especialmente, nossos associados expositores e consumidores, que acreditaram e participaram, fizeram a diferença no Sicoob Credcooper; tenho certeza que algumas empresas fizeram grandes negócios e ficamos felizes por participar disso. Esperamos que 2021 venha com um formato diferente, vamos ter a união da presença e da forma digital, algo que vai caminhar junto”, finaliza.