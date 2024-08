Sicoob Credcooper celebra nona edição da Fenasc

CARATINGA- A nona edição da Feira de Negócios do Sicoob Credcooper (Fenasc), teve início nesta quinta-feira (8). O evento, que segue até o sábado (10) promete a fidelização de grandes de negócios com taxas atrativas e propostas imperdíveis dos expositores de diversas áreas.

Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração, destaca que a Fenasc se tornou uma tradição em Caratinga. “É uma feira que começou lá atrás, diante de uma necessidade de juntar os nossos parceiros, as empresas de Caratinga e região, os nossos associados e também a cooperativa. Notamos o quanto que era bom, muitas das vezes, as transações serem feitas no maior vulto. E hoje nós já alcançamos a casa da nona edição com as expectativas lá em cima. Expectativa de público, expectativa de negócio, uma feira comercial, sem esquecer das questões sociais e ambientais que esses negócios trazem atrelados em si”.

Vagner ainda chama atenção para a organização da Feira e o seu alcance para a economia da região, com responsabilidade social, financeira e ambiental. “Algo que a gente prepara com muito carinho, pensando nos detalhes de comodidade e segurança, dos nossos funcionários, parceiros, de todas as pessoas que aqui estão. Fomentar os negócios, na nossa região é muito importante. Temos algo em torno de R$ 200 milhões de reais preparados para essa feira, com condições bem acessíveis de taxas de juros, condições de pagamentos e prazos”.

O presidente do Conselho de Administração reforça que o espaço, que reúne os vendedores e associados potenciais compradores, com a cooperativa financiando as operações, faz da Fenasc o melhor ambiente de negócios. “Nossos parceiros trazendo as novidades de mercado. E a partir do momento que a gente financia essas atividades, gosto muito de citar como exemplo quem vive no campo. A partir do momento que conseguimos financiar essas atividades, automaticamente e normalmente, nós temos uma melhora da produção. Havendo essa melhora da produção, há a obtenção maior de resultados, geração de renda por parte desses nossos associados, desses nossos produtores e também a sucessão entre as famílias”.

Para a edição 2024, a Fenasc ainda apresenta um show de prêmios. “Pelo simples fato de estarem na feira nos visitando, a partir do momento que já faz o seu cadastramento e que passa ali no leitor do código de barra na entrada, automaticamente está concorrendo a prêmios. Todas os associados que entrarem aqui até as 19h concorrerão aos sorteios nos três dias”.

A Fenasc 2024 conta com 75 expositores com expectativa de ultrapassar 15 mil pessoas visitando a feira.

SORTEIOS NA FENASC

1 Honda Biz 125 2024

1 Yamaha Fluo 125 2024

3 Smart TV 43”

3 Smart TV 50”

3 roçadeiras

3 motosserras

3 kits de ferramentas

3 títulos de capitalização no valor de R$ 1.000 cada

Sicoob Credcooper é premiado na categoria meio ambiente

Além da realização de mais uma edição de sucesso da Fenasc, o Sicoob Credcooper celebra a premiação em 2° lugar nacional no prêmio ProsperaCoop, categoria Meio Ambiente.

A cooperativa foi reconhecida na noite de quarta-feira (7), pela Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras) com o Projeto Nascente Viva.

O ProsperaCoop tem por objetivo reconhecer as melhores práticas de sustentabilidade promovidas pelas cooperativas de crédito do Brasil e o Sicoob Credcooper mais uma vez reafirma seu lugar de destaque, quando o assunto é sustentabilidade.

“Essa premiação é de cada cooperado que acredita na cooperativa e possibilita que todo esse trabalho seja realizado. Para além do retorno financeiro, essa confiança é traduzida em ações sustentáveis que impactam as comunidades em que estamos inseridos, sempre cuidando da nossa gente, na nossa terra”, enfatiza Vagner Ribeiro.