Sexualidade na terceira idade é tema de roda de conversa no Bairro Santa Cruz

CARATINGA– A sexualidade na terceira idade é rodeada de tabus. Para romper esta barreira, um grupo de estudantes do curso de Medicina do Centro Universitário de Caratinga em parceria com o projeto Saúde na Roda, realizado pelo posto de saúde do Bairro Santa Cruz, na Fundação Cidade dos Meninos (Funcime), tratou o tema de forma divertida e informativa para um grupo de idosos nesta quinta-feira (17).

O encontro teve como público-alvo as pessoas acima de 60 anos, assistidas pelo posto de saúde. Dentre os temas que já foram trabalhados estão alimentação e quedas. Eles ainda receberão orientações sobre saúde mental e atividade física.

Conforme Daniel Dornelas, estudante de Medicina, a Universidade é pautada em três princípios: Ensino, Pesquisa e Extensão. “E a Extensão é justamente isso, levar a Universidade para além das paredes. Essa é a nossa proposta, estar aqui no Bairro Santa Cruz para conversar com os idosos sobre autocuidado com foco em sexualidade, principalmente, porque os números de casos de Sífilis têm crescido muito entre os idosos, então vimos essa necessidade de conversar com eles sobre prevenção. Falar que sexualidade é sim algo que deve ser vivido por eles, que pode ser vivido com segurança, mas, há cuidados que são muito importantes, que vão muito além de preocupações comuns como, por exemplo, gravidez. Temos que cuidar da saúde, higiene pessoal, uso de preservativos, que é fundamental para conseguir resultados”.

Daniel também explicou as estratégias adotadas para tratar o assunto com os idosos. “Uma cartilha que escrevemos e será distribuída aos idosos e pensamos naqueles que não podem ou não conseguem ler, adaptando para teatro. Logo após vamos utilizar o sistema de bingo para tentar engajar eles no projeto, deixando mais animados, servir um café e depois convidar para roda de conversa, apresentando um pouco mais, anatomia do corpo humano, como se utilizar preservativo, uma abordagem bem simples para aproximar essas informações da realidade deles, em busca de uma transformação social”.

Segundo Daniel, a intenção é levar o projeto para outras comunidades. “Enxergamos um potencial no projeto que talvez tendo incentivo de prefeitura possa ser expandido para outros bairros e até mesmo outras cidades. É o que nós gostaríamos, pois, vemos a necessidade em falar sobre sexualidade com esse grupo”.

Rainer Alves, vice-presidente da Funcime, fez questão de destacar a importância do trabalho desenvolvido. “Fomos convidados pelos profissionais de saúde do Bairro Santa Cruz, que é a comunidade que nós atendemos enquanto Funcime e achamos importante ser parceiro desse projeto, que visa trazer conteúdo para os idosos, que precisam dos cuidados necessários para que eles possam viver melhor e com mais saúde. É uma satisfação muito grande fazer parte desse projeto”.

Zilda Rossinol, 82 anos, participou do encontro e disse que é muito importante falar sobre saúde. “Trabalhei na área de saúde por 35 anos. Acho que eles estão fazendo uma coisa para nós, idosos, que não tem nada para comparar. Depois que a gente fica idoso, a gente fica abandonado e eles estão dando um valor muito grande pra nós. Agradeço demais essa Administração, por todos os idosos que estão aproveitando dessas reuniões, essas orientações de saúde”, finaliza.