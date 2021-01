Setor empresarial de Caratinga e região em luto

São Domingos das Dores lamenta a morte de ‘Zé do Flor’; Caratinga perde ‘Pepê’ e Joanes Júnior

DA REDAÇÃO- O setor empresarial de Caratinga e região está em luto. Faleceu no sábado (16), José de Almeida Machado, popularmente chamado de ‘Zé do Flor’, aos 61 anos de idade. Já neste domingo (17), faleceram Joanes da Costa Júnior, proprietário do Espaço Café e Paulo do Prado Pinto, o ‘Pepê’, proprietário da loja Peixe Pedra, em Caratinga.

As mortes foram lamentadas pela Prefeitura de São Domingos das Dores e pela Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC).

PREFEITURA

A Prefeitura emitiu a seguinte nota de pesar:

“Hoje São Domingos das Dores lamenta a perda de um morador ilustre da cidade. Trabalhador incansável pelas lutas sociais e políticas, um empresário empreendedor que com o fruto do seu trabalho e perseverança buscou contribuir com o progresso.

Viverá para sempre em nossas lembranças como exemplo de um grande brasileiro.

Rogamos a Deus que o acolha em seus braços compassivos. E também o consolo a todos os seus familiares.

Que o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo preencha o vazio que o falecimento de Zé do Flor deixa em nossos corações.

Afetuosamente,

Prefeito José Adair da Silva”

ACIC

“O setor empresarial de Caratinga está de luto neste momento. A diretoria e todos os associados se solidarizam com a dor dos familiares, amigos e dos que com eles conviveram nas esferas profissional e pessoal. Prestamos nossas mais sinceras homenagens”, disse em nota.