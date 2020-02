Setor de serviços impulsionou a geração de empregos em Caratinga no último ano

Município teve saldo de 1.251 postos de trabalho

CARATINGA – O Brasil registrou a criação de 644 mil vagas de empregos formais no ano passado, 21,63% a mais que o registrado em 2018. De acordo com o Ministério da Economia, é o maior saldo de emprego com carteira assinada em números absolutos desde 2013. Graças ao setor de serviços, Caratinga teve saldo de 1.251 postos de trabalho, pois em 2019 foram 8.420 admissões e 7.169 desligamentos. Números melhores do que 2018, quando foram 7.273 contratações e 6.414 demissões, saldo de 859 registros em carteira de trabalho. Os dados mostram que no último ano o saldo de vagas cresceu 45,6%.

BRASIL

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na última semana, mostram que o estoque de empregos formais chegou a 39 milhões de vínculos. Em 2018, esse número tinha ficado em 38,4 milhões.

Todos os oitos setores da economia registraram saldo positivo no último ano. O destaque ficou com o setor de serviços, responsável pela geração de 382,5 mil postos. No comércio, foram 145,4 mil novas vagas e na construção civil, 71,1 mil. O menor desempenho foi o da administração pública, com 822 novas vagas.

No recorte geográfico, as cinco regiões fecharam o ano com saldo positivo. O melhor resultado absoluto foi o da Região Sudeste, com a criação de 318,2 mil vagas. Na Região Sul, houve abertura de 143,2 mil postos; no Nordeste, 76,5 mil; no Centro-Oeste, 73,4 mil; e no Norte, 32,5 mil. Considerando a variação relativa do estoque de empregos, as regiões com melhores desempenhos foram Centro-Oeste, que cresceu 2,30%; Sul (2,01%); Norte (1,82%); Sudeste (1,59%) e Nordeste (1,21%).

Em 2019, o saldo foi positivo para todas as unidades da federação, com destaque para São Paulo, com a geração de 184,1 mil novos postos, Minas Gerais, com 97,7 mil, e Santa Catarina, com 71,4 mil.

De acordo com o Caged, também houve aumento real nos salários. No ano, o salário médio de admissão foi de R$ 1.626,06 e o salário médio de desligamento, de R$ 1.791,97. Em termos reais (considerado o deflacionamento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC), registrou-se crescimento de 0,63% para o salário médio de admissão e de 0,7% para o salário de desligamento, na comparação com novembro do ano passado.

NOVAS REGRAS

Segundo os dados divulgados na sexta-feira (24/1), em 2019 houve 220,5 mil desligamentos mediante acordo entre empregador e empregado. Os desligamentos ocorreram principalmente em serviços (108,8 mil), comércio (53,3 mil) e indústria de transformação (35 mil).

Na modalidade de trabalho intermitente, o saldo ficou positivo em 85,7 mil empregos. O melhor desempenho foi do setor de serviços, que fechou 2019 com 39,7 mil novas vagas. No comércio, o saldo ficou em 24,3 mil postos; na indústria da transformação, 10,4 mil; e na construção civil 10 mil. As principais ocupações nessa modalidade foram assistente de vendas, repositor de mercadorias e vigilante.

Já no regime de tempo parcial, o saldo de 2019 chegou a 20,3 mil empregos. Os setores que mais contrataram nessa modalidade foram serviços, 10,6 mil; comércio, 7,7 mil; e indústria de transformação, 1,2 mil. As principais ocupações foram repositor de mercadorias, operador de caixa e faxineiro.

1.251 VAGAS

Os dados do Caged mostram que Caratinga teve números satisfatórios em 2019, saldo de 1.251 postos de trabalho, contando com 8.420 contratações e 7.169 desligamentos. Este desempenho foi alavancado pelo setor de serviços, que apresentou 3.639 admissões e 2.835 dispensas, saldo de 804 postos de trabalho.

O comércio mais uma vez registrou bons números, 317 vagas de saldo. No último ano este setor registrou 2.498 admissões e 2.181 demissões. A indústria de transformação também conseguiu desempenho satisfatório, apresentando saldo de 173 vagas, tendo registrado 1.008 admissões e 835 rescisões. Ainda pelo lado positivo da geração de empregos, a construção civil registrou saldo de 14 vagas, gerando 459 contratações e 445 dispensas.

Já a agricultura, extração vegetal, caça e pesca lidera o lado negativo, com menos 22 vagas na geração de emprego, tendo anotado 652 contratações e 674 dispensas. Em seguida vem a administração pública, que anotou 125 admissões e 144 desligamentos, saldo negativo de 19 postos de trabalho. Serviços industriais de utilidade pública foi outro setor que apresentou saldo negativo (-10), com cinco admissões e dez desligamentos. Finalizando os dados do último ano, a extrativa mineral contou com 34 contrações e 40 demissões, saldo de menos seis registros em carteira.

Todos os setores

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 8.420 68,62 12.270 0,46 1.817.908 0,05 15.712.733 2) Desligamentos 7.169 66,01 10.861 0,41 1.727.785 0,05 15.153.107 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 15.427 60,83 25.359 0,39 3.994.667 0,04 38.410.428 Total de Estabelecimentos 4.224 46,52 9.080 0,45 939.501 0,05 8.214.037 Variação Absoluta 1.251 1.409 90.123 559.626

Setor: Serviços

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 3.639 80,53 4.519 0,53 683.508 0,05 6.742.830 2) Desligamentos 2.835 78,64 3.605 0,45 631.476 0,04 6.405.785 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 6.765 77,54 8.725 0,42 1.608.556 0,04 17.226.870 Total de Estabelecimentos 1.945 53,30 3.649 0,44 438.747 0,05 3.986.504 Variação Absoluta 804 914 52.032 337.045

Setor: Comércio

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 2.498 67,55 3.698 0,60 415.624 0,06 3.902.315 2) Desligamentos 2.181 65,61 3.324 0,54 403.552 0,06 3.767.768 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 5.349 61,65 8.677 0,57 934.425 0,06 9.012.881 Total de Estabelecimentos 1.502 45,63 3.292 0,53 280.757 0,06 2.596.408 Variação Absoluta 317 374 12.072 134.547

Setor: Indústria de Transformação

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 1.008 65,71 1.534 0,36 282.850 0,04 2.524.406 2) Desligamentos 835 63,02 1.325 0,31 273.351 0,03 2.509.146 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 1.588 55,10 2.882 0,21 746.775 0,02 7.178.109 Total de Estabelecimentos 275 45,99 598 0,36 76.993 0,04 658.843 Variação Absoluta 173 209 9.499 15.260

Setor: Construção Civil

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 459 75,87 605 0,21 223.091 0,03 1.397.513 2) Desligamentos 445 77,53 574 0,22 205.655 0,03 1.336.884 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 757 75,32 1.005 0,31 246.427 0,04 1.975.590 Total de Estabelecimentos 262 55,86 469 0,56 47.150 0,07 374.414 Variação Absoluta 14 31 17.436 60.629

Setor: Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 652 37,49 1.739 0,34 189.532 0,07 964.494 2) Desligamentos 674 36,77 1.833 0,35 193.547 0,07 959.991 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 526 24,03 2.189 0,19 271.455 0,03 1.556.242 Total de Estabelecimentos 211 22,30 946 0,25 85.592 0,04 529.863 Variação Absoluta -22 -94 -4.015 4.503

Setor: Administração Pública

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 125 100,00 125 2,97 4.210 0,20 61.450 2) Desligamentos 144 100,00 144 3,66 3.939 0,23 61.359 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 258 15,40 1.675 0,28 91.048 0,03 848.639 Total de Estabelecimentos 9 14,75 61 0,31 2.893 0,03 26.055 Variação Absoluta -19 -19 271 91

Setor: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 5 83,33 6 0,08 6.404 0,01 79.553 2) Desligamentos 15 100,00 15 0,25 5.985 0,02 76.939 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 70 87,50 80 0,19 36.209 0,02 416.720 Total de Estabelecimentos 4 16,00 25 0,18 2.191 0,02 22.824 Variação Absoluta -10 -9 419 2.614

Setor: Extrativa Mineral