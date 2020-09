Setembro registra queda no número de novos casos de coronavírus

CARATINGA- A evolução do número de casos confirmados de covid-19 em Caratinga apresenta uma queda de 42,4 % se comparado o mês de setembro (até o dia 28) com o mês de agosto.

Em agosto foram 502 novos casos, enquanto em setembro foram 289. O maior número de pacientes confirmados pela covid-19 ocorreu em julho.

REGISTROS NESTA SEGUNDA-FEIRA

Até a segunda-feira (28), Caratinga registrou 1.650 casos confirmados de covid-19, 71 casos em acompanhamento, 1.526 pacientes recuperados e 53 óbitos confirmados.

No último sábado (26) foram dois óbitos de pacientes diagnosticados com a doença. O 52° óbito é de uma paciente de 55 anos, que residia no distrito de Sapucaia. Já o 53° é de uma idosa de 76 anos, que morava em Dom Lara. As duas mortes ocorreram no sábado (26) e as pacientes estavam internadas no CASU – Hospital Irmã Denise.