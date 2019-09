Setembro Amarelo no Irmão Supermercados

CARATINGA – O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro).

A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população de forma geral se envolveram neste movimento que vai de norte a sul do Brasil.

O Irmão Supermercados sempre preocupado com o bem estar de seus funcionários, abraça todas as campanhas de nível nacional e não foi diferente com o Setembro Amarelo. Na tarde desta quarta-feira (19), 55 colaboradores das quatro lojas do Irmão participaram de uma palestra de prevenção ao suicídio com o psicólogo Fabrício Bonfim, que aconteceu na rua Raul Soares. “Estamos trabalhando a importância de falar sobre esse tema. Existe um tabu onde as pessoas dizem que não se pode falar sobre suicídio, estamos fazendo um movimento contrário a isso, existe a prevenção, existe tratamento e não é pelo fato de falar do suicídio que vai incentivar”, afirmou o psicólogo.

O diretor do Irmão Supermercados, Mário Éber, ressaltou que a empresa sempre se preocupa com seus colaboradores e seus familiares e está atenta a todas campanhas no intuito de ajudar. “Pretendemos sempre ajudar à família Irmão, queremos ver todos bem e viver é sempre a melhor opção”, afirmou Mário.

Outras duas palestras acontecerão para outros colaboradores, no próximo dia 23 em Inhapim, e dia 25 novamente em Caratinga.