Setembro Amarelo inspira unidades da Rede Doctum a promoverem eventos de conscientização e valorização da vida

Atividades fazem parte das iniciativas da instituição em apoio à campanha

DA REDAÇÃO – Com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção ao suicídio, as unidades da Rede de Ensino Doctum têm realizado ações em diferentes cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. As programações fazem parte das iniciativas da instituição em apoio ao Setembro Amarelo, campanha nacional da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e incentivada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Desde 2014, no mundo inteiro, o mês de setembro faz um convite à reflexão sobre o valor da vida. O propósito é conscientizar a sociedade como forma de contribuir para redução do número alarmante de casos. Neste sentido, a unidade de Caratinga promoveu, no último dia 19, a palestra “Valorização da vida e prevenção do suicídio”, ministrada pela psicóloga Nirley Paula. O objetivo da conversa foi estimular a reflexão sobre saúde mental uma vez que, segundo a OMS, o diálogo é o caminho fundamental para evitar tragédias e diminuir os índices.

O Núcleo de Apoio Psicológico (NAP) da Rede de Ensino Doctum também promoveu uma ação social que movimentou a cidade de Caratinga no último dia 10. A ação foi realizada em conjunto com os alunos e a professora do curso de Direito, Juliana Ervilha. A iniciativa partiu do pátio da faculdade e percorreu a rua João Pinheiro, localizada no centro da cidade, distribuindo abraços e chocolates com frases de motivação e encorajamento.

Já em João Monlevade, no dia 18, os alunos do curso de Psicologia mobilizaram toda a unidade na luta contra o suicídio. A ideia foi, por meio de abraços, música e conscientização, demonstrar o quanto a vida é valiosa. Além disso, a unidade realizou a palestra “Prevenção ao suicídio”, ministrada pela psicóloga Cristiane Nogueira. O evento reuniu os alunos e a comunidade do município.

A Doctum de Cataguases também promoveu uma palestra sobre o Setembro Amarelo, ministrada pela a psicopedagoga Célia Garcia. Além disso, os alunos realizaram uma apresentação musical que envolveu toda a unidade. O campus Manhuaçu também promoveu uma ação de prevenção ao suicídio no último dia 19. Organizada pela Atlética Direito Doctum, a palestra “Suicídio, precisamos falar sobre isso” foi ministrada pelas psicólogas Luana Santiago e Luana Estanislau.

O tema também foi abordado no Espírito Santo. O Núcleo de Apoio Psicológico (NAP) da Rede de Ensino Doctum realizou uma ação na unidade de Guarapari. A palestra “Conversando abertamente sobre suicídio” aconteceu no último dia 11, e foi ministrada pelo voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV), Manoel Sampaio Junior. O evento reuniu os alunos dos cursos de Direito, Administração e Engenharia Civil e discutiu a respeito de um tema ainda tabu, mas muito importante.

Apoio emocional aos estudantes

O Núcleo de Apoio Psicológico (NAP), da Rede de Ensino Doctum é um serviço que busca o bem-estar do aluno e atua dentro de uma estratégia para promover o atendimento e orientação aos acadêmicos, no que tange à superação de dificuldades no processo de aprendizagem, no campo do relacionamento interpessoal e distúrbios comportamentais e emocionais que afetam o seu desempenho acadêmico. O atendimento psicológico deve ser agendado, pessoalmente, na sala do NAP de cada Unidade. Outras informações podem ser acessadas no site: https://www.doctum.edu.br/nap/

Pedir ajuda é sempre a solução

No Brasil, desde 2015, é possível entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV) a qualquer época do ano. O CVV disponibiliza apoio emocional, atendendo a quem precisa de forma gratuita e anônima, através do número 188. Outras informações: https://www.cvv.org.br/