Setembro Amarelo: A vida é a melhor escolha

CARATINGA– Segundo dados da Organização Mundial de Saúde – OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, ou guerras e homicídios. Em 2019, por exemplo, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar os episódios subnotificados.

Com a proposta de conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao suicídio, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza, em território nacional, a Campanha Setembro Amarelo.

É importante estar atento aos sinais. É possível identificar quando alguém está querendo tirar a própria vida. Uma escuta sem julgamentos e uma demonstração de empatia fazem muita diferença. Além disso, ao observar que uma pessoa está pensando em se matar, é essencial procurar ajuda médica.

Durante o mês de setembro, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde fará a abordagem do tema em todo o município. De acordo com Ridley Vasconcelos, coordenador de Saúde Mental, Caratinga está estruturada para acolhida de pacientes. “É um tema tabu, difícil de se lidar, mas, o município conta com toda uma rede de atenção que vai poder ajudar as pessoas, não só no Setembro Amarelo, mas, durante todo ano. Temos os postos de Saúde da Família, o Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e preparamos para esse mês várias ações para a tratarmos do assunto, informar as pessoas para que consigamos evitar situações como suicídio”.

Ridley enfatiza ações e como a prefeitura está atuando com ações educativas e de apoio em saúde. “É de extrema importância que essas pessoas tenham onde buscar essa ajuda. Temos os postos de saúde abertos a acolher inicialmente essas pessoas e, posteriormente, encaminhá-las ao serviço de saúde mental para psicólogos e psiquiatras. Nos postos de saúde, também temos esses profissionais que podem fazer essa primeira escuta. Vamos fazer conversas e palestras sobre o tema, para que possamos sair do Setembro Amarelo entendendo que a vida é sempre a melhor escolha”.