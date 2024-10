Sete detentos fogem da penitenciária de Ponte Nova

Detentos escaparam após romperem grades e cadeados; polícia realiza buscas na região

PONTE NOVA – Sete detentos fugiram da penitenciária de Ponte Nova na madrugada desta segunda-feira (28). A fuga ocorreu por volta de 1h45. Policiais penais de serviço perceberam movimentação no pátio do presídio e avistaram os presos em fuga. Disparos de advertência e ordens de parada foram realizados, mas os detentos continuaram a fuga, pulando o muro e a cerca externa do presídio e se dirigindo a uma área de mata.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica da Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local. Durante a vistoria, foi constatado que os detentos da cela 10 cerraram a grade da cela, acessando a área de triagem, onde romperam um cadeado e, a partir desse ponto, conseguiram chegar à área externa do presídio. Próximo à cerca, na rota de fuga, foi encontrado um pedaço de serra preso a um cabo de escova de dentes, possivelmente utilizado para serrar a grade.

Os detentos que fugiram foram identificados como:

João Ambrósio Rocha, 39 anos, natural de Belo Horizonte/MG

Maicon Douglas Ferreira Queiroz, 25 anos, natural de Ubá/MG

Anderson Meireles Cavalcante, 22 anos, natural de Jaguaribe/CE

Welington Carvalho Vitorio, 29 anos, natural de Além Paraíba/MG

Lucas Lopes Pinto, 34 anos, natural de Ipatinga/MG

Max Antonio Dias de Carvalho, 29 anos, natural de Ipanema/MG

Robert Aisten Siqueira Soares, 24 anos, natural de Contagem/MG

Equipes das Polícias Civil, Militar e Penal realizam rastreamento para localizar os fugitivos.

O que diz a Sejusp

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que regula os presídios, disse em nota à Itatiaia que “as forças de segurança estão empenhadas nas buscas” pelos presidiários. Os procurados fugiram “por transposição de barreira do Complexo Penitenciário de Ponte Nova”, e o “Departamento Penitenciário de Minas Gerais instaurou um Procedimento Interno para apurar as circunstâncias da fuga”.

A Secretaria reforça que “qualquer informação que possa ajudar as forças de segurança nas buscas pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia 181. O sigilo é absoluto e a ligação é gratuita”.

Rádio Itatiaia