Sete cidades afetadas por chuvas intensas vão receber mais de R$ 2,3 milhões para ações de defesa civil

Bom Jesus do Galho irá receber mais de R$ 443 mil

DA REDAÇÃO – Sete cidades brasileiras afetadas por desastres naturais vão receber mais de R$ 2,3 milhões para ações de defesa civil. As portarias com as liberações dos recursos foram publicadas na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial da União (DOU).

O maior repasse – de mais de R$ 707 mil – é para a cidade de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, que foi afetada por chuvas intensas. O recurso será usado no restabelecimento da trafegabilidade e vai atender mais de 21 mil pessoas.

Já Agrolândia, no mesmo estado, vai contar com mais de R$ 74 mil para a reconstrução de ponte danificada por enxurradas. A obra vai atender 270 pessoas.

Na Bahia, o município de Medeiros Neto, atingido por fortes chuvas, vai ter à disposição mais de R$ 61 mil para a compra de cestas básicas e kits de limpeza e higiene pessoal. Quase cinco mil pessoas serão atendidas.

Também na Bahia, a cidade de Ubaitaba vai receber mais de R$ 95 mil para a locação de equipamentos e contratação de mão de obra para limpeza de vias. A ação vai atender 6,2 mil pessoas afetadas por chuvas intensas.

Em Minas Gerais, a cidade de Campos Gerais vai contar com mais de R$ 578 mil para o restabelecimento de prédios públicos danificados por queda de granizo. Mais de 12 mil pessoas serão atendidas.

Bom Jesus do Galho vai receber mais de R$ 443 mil para recapeamento de vias destruídas por chuvas intensas, recuperação de calçamento e reparo da galeria pluvial. Quase três mil pessoas serão atendidas.

Por fim, Flores de Goiás, em Goiás, vai ter à disposição mais de R$ 394 mil para a compra de cestas básicas, água, colchões, combustível, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, além de aluguel de veículos. Mais de duas mil pessoas serão atendidas. A cidade também registrou chuvas intensas.

Fonte: Brasil 61