Sete casos suspeitos de H1N1 notificados em Caratinga

Dois pacientes evoluíram a óbito. Um caso confirmado e cinco aguardam exames laboratoriais

CARATINGA- Até o momento foram notificados sete casos suspeitos de Influenza H1N1 em Caratinga, sendo um confirmado através de exame laboratorial. Tão logo foi feito o diagnóstico, o paciente foi medicado, tendo evoluído de forma satisfatória após a medicação, o qual está sendo monitorado pela equipe da Vigilância Epidemiológica.

Com relação aos outros seis casos notificados, dois pacientes evoluíram a óbito, sendo coletado material para análise de H1N1 e amostras sorológicas para percorrer protocolo de Febres Hemorrágicas em um dos pacientes; e cinco casos estão em investigação, aguardando exames laboratoriais específicos para diagnóstico de H1N1.

A DOENÇA

De acordo com o Ministério da Saúde, a gripe (Influenza) é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Inicia-se com febre, dor no corpo, e tosse seca. Normalmente, tem evolução por tempo limitado, durando de um a quatro dias, mas pode se apresentar forma grave. O Sistema Único de Saúde (SUS) concede de forma gratuita a vacina que protege contra os tipos A e B do vírus.

O vírus da gripe (Influenza) propaga-se facilmente e é responsável por elevadas taxas de hospitalização. Idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, ou imunodeficiência são mais vulneráveis aos vírus. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. São encontrados em várias espécies de animais, além dos seres humanos, como suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves. As aves migratórias desempenham importante papel na disseminação natural da doença entre distintos pontos do globo terrestre. Dentre os subtipos de vírus influenza A, atualmente está o H1N1.