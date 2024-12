SES-MG promove mais uma etapa para construção de processo de regionalização mais participativo

Seminário de Regionalização envolveu representantes de cinco regionais de Saúde

JUIZ DE FORA – Nos dias 28 e 29/11 foi realizado o Seminário de Regionalização, promovido pela Subsecretaria de Regionalização da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O evento foi realizado no auditório da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Juiz de Fora e, além de servidores da SRS Juiz de Fora, participaram do seminário representantes das Regionais de Ubá, Leopoldina, Manhuaçu e Ponte Nova.

Segundo o subsecretário de Regionalização, Renan Guimarães de Oliveira, o seminário é um esforço da SES-MG para construir um processo de regionalização mais participativo e transparente. “A participação ativa das Unidades Regionais de Saúde (URSs) é fundamental para o sucesso da regionalização, contribuindo para a construção de um sistema de saúde mais justo e equitativo em Minas Gerais”, pontuou o subsecretário.

A oficina foi conduzida pela coordenadora de Formalização de Políticas Estaduais de Saúde, Raíssa do Rego Pacheco dos Santos. Para a coordenadora, o seminário, que ocorre em várias regiões do estado, “destaca a importância das Regionais de Saúde na construção de políticas de saúde mais adequadas às realidades de cada território”, explica.

Processos

No seminário foi apresentada a nova estrutura organizacional da SES-MG. A proposição de políticas de saúde agora fica descentralizada. “Isso vai permitir a iniciativa de diferentes atores, tanto no nível central, quanto no nível regional”, salienta Raíssa Santos.

A regionalização vai priorizar três processos: formalização; adesão e cadastro; monitoramento. No processo de formalização o objetivo é definir e estruturar as políticas de saúde garantindo que elas atendam às necessidades de cada território. Já no processo de Adesão e Cadastro, o objetivo é garantir a adesão dos municípios e outros beneficiários às políticas de saúde.

E por último, o processo de monitoramento deverá acompanhar a implementação das políticas de saúde, avaliar os resultados e identificar a necessidade de ajustes. “Os três processos estão interligados e se complementam”, ressalta a coordenadora Raíssa do Rego.

Por Jonathas Mendes / Fotos: Jonathas Mendes