CARATINGA– A partir do próximo mês, os servidores públicos municipais receberão o salário através do Banco Bradesco. Para atender todos da melhor forma, a instituição montou uma estrutura no ginásio do Centro Universitário de Caratinga.

A equipe fará o atendimento no local até esta sexta-feira (12). Conforme a superintendente de Recursos Humanos Gisely Xavier, é de suma importância que os servidores façam o agendamento para a realização da abertura das contas. “Ainda temos vários servidores que não regularizaram essa conta. É necessário esse agendamento para que o servidor não tenha nenhum problema com o seu próximo pagamento. O banco estará com a estrutura montada somente até o dia 12. A partir da próxima data qualquer atendimento terá que ser realizado na agência, com todo protocolo de atendimento da questão da pandemia. Contamos com a colaboração de todos”.

Para os inativos e pensionistas da Prefeitura de Caratinga, foi disponibilizado um canal de atendimento especializado através do número (33) 98452-5506. “Por causa desse público que pertence ao grupo de risco, o banco disponibilizou um canal direto de comunicação para ser realizado esse agendamento. Está disponibilizado para que esse servidor ou um familiar possa realizar esse agendamento, que é imprescindível para regularização dessas contas”, finaliza.