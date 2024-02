Servidores da Educação têm entre 19 e 21/2 para solicitar remoção

Nesse período, interessados devem fazer a escolha da vaga por meio do site da Secretaria

DA REDAÇÃO – Os servidores efetivos do Quadro do Magistério da rede estadual de ensino que demonstraram interesse na remoção estadual devem ficar atentos. O período para a escolha das vagas terá início no dia 19 e vai até o dia 21 de fevereiro neste site. O cronograma da remoção estadual foi anunciado nesta segunda-feira (5/2), pelo secretário de Estado de Educação de Minas, Igor de Alvarenga, acompanhado da secretária adjunta, Geniana Guimarães Faria, e do superintendente de Gestão de Pessoas e Normas, Tarcísio de Castro Monteiro.

Igor de Alvarenga desejou a todos um excelente ano letivo, de muito sucesso e aprendizagem. “É um prazer estar aqui com vocês hoje no nosso primeiro dia de aula para avisar que iremos dar continuidade ao processo de remoção Estadual que é muito importante. O cronograma dessas remoções será publicado em breve”, comentou.

O superintendente Tarcísio de Castro Monteiro detalhou sobre o cronograma. “Nós temos 1.805 inscrições para remoção Estadual e já iniciamos a conferência da documentação desses servidores inscritos. No período de 19 a 21/2 nós abriremos o Sistema para que esses servidores classificados façam a sua opção de escolha”.

Remoção Estadual

A remoção em nível estadual permite que o servidor concorra às vagas em Superintendências Regionais de Ensino (SREs) diferentes da que ele atua. Os servidores indicarão até três municípios, de qualquer uma das Superintendências Regionais de Ensino, para concorrer a cargos vagos, no mesmo componente curricular.