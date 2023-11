Servidora do judiciário recebe Medalha Desembargador Hélio Costa em Caratinga

CARATINGA- Jane Débora Rezende Faíco, servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que atua no judiciário de Caratinga há 15 anos foi homenageada na noite desta quarta-feira (22) com a medalha Desembargador Hélio Costa.

A homenagem é concedida pelo TJMG e o evento foi realizado no Fórum Desembargador Faria e Sousa. A prestigiada cerimônia contou com a participação de juízes e outras autoridades, servidores, amigos e familiares da homenageada.

Compuseram local de destaque o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Caratinga Samuel Franco; os juízes Max Wild, Alexandre Ferreira, Consuelo Silveira Neto, Jorge Arbex e Cleito Chiodi; o coordenador do Ministério Público Thiago Belém; o coordenador da Defensoria Pública Guilherme Machado, o delegado regional da Polícia Civil Ivan Sales; o comandante do 62° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel André Pedrosa e o chefe de instrução do Tiro de Guerra, subtenente Antônio Demétrio Neto.

Jane iniciou no judiciário no ano de 2008 como administradora. Atualmente ocupa a função de gerente de Contadoria. “Pra mim foi uma surpresa e uma felicidade muito grande de ter sido escolhida para receber essa medalha. É uma honraria muito grande, tem uma comissão que escolhe presidida pelo diretor do foro, que é o Dr. Max. Dela também participam o presidente da Câmara Municipal, o prefeito, o coordenador da Promotoria e o presidente da OAB. Então essa condecoração é muito importante, fiquei muito feliz e agradecida”, disse.

A servidora ainda falou sobre a satisfação de atuar no judiciário. “É muito gratificante. Gosto muito, sou uma pessoa apaixonada pelo meu trabalho, convivo muito bem com meus colegas e gosto muito de trabalhar aqui”.

Max Wild de Souza, juiz diretor do Foro da comarca de Caratinga, explica que a medalha Hélio Costa foi concedida em homenagem a um desembargador que teve atuação muito destacada no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. “Ele faleceu em 2011 e em 2015 foi instituída uma resolução que prevê a medalha com o nome dele. Essa medalha visa congratular, homenagear, pessoas que estejam desempenhando relevantes serviços para o Poder Judiciário local e, costumeiramente, entregue no final do ano, a cada dois anos”.

O magistrado ainda enfatiza a escolha da homenageada Jane Débora, que integra os quadros do Tribunal há 15 anos. “Ela desempenha as funções administrativas e de Contadoria aqui do Fórum, que são serviços que, embora não sejam vistos pelo público externo, a realização é imprescindível para que a atividade fim do Poder Judiciário seja exercida. Ela faz todo o controle de pessoal, de contas, da manutenção predial, enfim, todo o funcionamento do Fórum fica prioritariamente a cargo dela e ela vem desempenhando essas funções desde que ingressou no Tribunal com muita eficiência, razão pela qual foi escolhida para ser homenageada nessa noite”.

O juiz Max Wild reforça a satisfação de, neste ano de 2023, homenagear uma servidora do Fórum de Caratinga. “Esse ano a alegria é maior ainda, porque a homenageada é uma prata da casa, digamos assim e ficamos felizes. É uma servidora que procura atender a todas as demandas dos juízes, funcionários, estagiários; fazendo os contatos administrativos com o Tribunal e outros órgãos. Uma homenagem muito merecida porque é uma servidora que há cerca de 15 anos vem desempenhando suas funções aqui com muita dedicação e esforço”.