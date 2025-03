Servidora concursada toma posse na Câmara de Caratinga

Na última terça-feira (25), a Câmara Municipal de Caratinga deu posse a mais uma servidora efetiva. Joana Pereira Fialho entrou em exercício no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, depois de ter sido aprovada no concurso público cujo edital foi aberto em dezembro de 2023.

O processo seletivo para Auxiliar de Serviços Gerais consistiu em prova escrita de caráter classificatório e eliminatório. Na época da publicação do edital do concurso era prevista uma vaga, mas mudanças estruturais da casa levaram ao surgimento de mais uma, possibilitando a nomeação da aprovada. “Atualmente temos dois setores da Câmara que funcionam fora do prédio principal. Com esse crescimento de demanda, vimos a necessidade de aumentar a equipe” explica Rafaela Soares, chefe de gabinete da Câmara.

Joana Pereira Fialho é natural de São Domingos das Dores e já havia morado em Caratinga anteriormente. “Fui servidora contratada na prefeitura por um tempo e vinha tentando concursos públicos. Mais recentemente estava morando em Córrego Novo, onde meu marido é servidor efetivo desde o ano passado. Recebi com surpresa a notícia da aprovação e da nomeação, estou realizando o sonho de ingressar no serviço público” conta a auxiliar de Serviços Gerais.

Para o presidente do Legislativo, Cleider Costa de Medeiros, o ingresso dela e dos demais servidores aprovados no último concurso é uma demonstração de que a Câmara busca a eficiência na prestação de seus serviços. “É com muita alegria que recebemos a Joana, que será mais uma companheira na rotina da casa legislativa”, afirma.