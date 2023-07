Serviços de saúde centralizados no antigo prédio do hospital

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga centralizou alguns serviços de saúde no antigo prédio do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Funcionam no espaço os setores de Oncologia, Transporte, Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e Central de Marcação e cirurgia. Além destes serviços, também está funcionando o departamento de Saúde do Trabalhador.

A coordenadora Silvana Assis destaca que o novo espaço proporciona maior conforto para os usuários dos serviços. “Facilitou muito, foi muito bom, um acesso fácil para os pacientes, antes era localizado em locais diferentes, centralizando aqui ficou melhor até mesmo para nós funcionários. Todos os setores são muito preocupados, cirurgia, o TFD, a central de marcação que são exames e consultas, a oncologia também tem um fluxo bem grande. Ficou amplo, um lugar bacana para receber esses pacientes”.

O funcionamento do espaço é das 7h às 11h e das 13h às 17h.