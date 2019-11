Serviço Social da Doctum Caratinga realiza “Seminário de Prática Profissional”

CARATINGA – Nos dias 29 e 30 de outubro, o curso de Serviço Social da Unidade Doctum de Caratinga, realizou no Auditório da Doctum o Seminário de Prática Profissional. O evento acontece todo ano no segundo semestre e é conduzido pela disciplina de “Orientação de Prática”, pela professora Sônia Gomes de Freitas. Este ano o tema apresentado foi “O estágio supervisionado e sua centralidade na formação profissional”.

O objetivo do Seminário de Prática Profissional é promover uma integração entre os alunos que ainda não ingressou no campo de estágio e o aluno que já passou por esse processo e está finalizando o estágio e se formando. A abertura do evento foi feita com a apresentação cultural da Batucada da Apae, que fez diversas apresentações musicais, teatrais e de capoeira.

O Seminário é uma atividade acadêmica onde os alunos do 6º e 8º período apresentam as experiências vivenciadas no campo de estágio. Todo ano somos surpreendidos por nossos alunos e esse ano não foi diferente, tivemos 9 campos de estágio sendo apresentados em stands. Destacou a coordenadora do curso de Serviço Social Lívia Fernandes.

As alunas do 8º período: Michele Isidoro, Talita Vieira e Natália Freitas, apresentaram suas experiências vividas no estágio supervisionado como parte integrante na formação profissional. As alunas tiveram a oportunidade de descrever suas experiências, seus desafios, avanços e projetos experimentais. Um momento enriquecedor, para os estudantes e para os professores.

A professora da disciplina de Orientação de Prática Sônia Freitas salientou: “O Seminário de Prática foi de grande relevância para os alunos pois os mesmos compreenderam a unidade entre teoria e prática fortalecendo ainda mais o saber profissional, preparando os mesmos para atuarem nos diversos espaços sócio ocupacionais existentes. Este momento também buscou preparar os alunos do curso de Serviço Social para buscar mais conhecimentos, inovar e consequentemente ir além!”

Os acadêmicos do 6º período de Serviço Social apresentaram os campos de estágio através dos stands. E a aluna Joisilene Machado do 6º período, destacou: “No Seminário de Prática, é onde o aluno estagiário mostra o campo de estágio onde ele atua, aprofundando na demanda do atendimento ao usuário. É através dele que o professor que ministra a disciplina tem a percepção do envolvimento do aluno com seu determinado campo e observa se o aluno estagiário consegue visualizar a atuação do Serviço Social em seu determinado campo. O Seminário de Prática é indispensável na formação dos futuros profissionais. Lembrando que põe esclarecimento de informações de funcionamento de cada campo de estágio”.

O evento foi aberto para outros cursos e foi uma excelente oportunidade de aprendizado. “O objetivo maior é apresentar como o trabalho do assistente social é realizado. Aproveito para registrar meus agradecimentos a professora Sonia pela condução da atividade e aos alunos. A Doctum preocupa com a formação humana de nossos alunos, aqui a educação é nosso maior investimento”, completou a professora Lívia Fernandes.