Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 deverá entrar em funcionamento em Inhapim

INHAPIM– O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” estiveram na cidade de Coronel Fabriciano nessa última quarta-feira (29/6), por ocasião da visita do governador do estado de Minas Gerais Romeu Zema que anunciou a implantação da segunda e terceira fase do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192.

O governador disse que investirá 16,4 milhões de reais na ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Leste e Vale do Aço para implementação das fases 2 e 3 do serviço, que contemplará 26 novas unidades de suporte para atendimento.

Com isso, o número de cidades atendidas passará de 11 para 86 na região, estando Inhapim inclusa nesta fase de expansão do programa.

Zema reafirmou o compromisso de chegar até o final da sua gestão com o estado coberto pelo atendimento do Samu. “Não medimos esforços e investimentos na área da saúde. Os recursos anunciados estarão estariam depositados até sexta-feira (1) de julho”, garantiu.

Além disso, desde 14 de junho, foi liberado o aumento de R$ 290 mil no repasse para o custeio mensal do serviço na região.

O Consórcio Intermunicipal da Rede de Saúde de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge), que gerencia o Samu local, receberá mensalmente do estado o valor de R$ 1,3 milhão.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

Atualmente o projeto regional está na 1ª etapa da implantação do Samu, que inclui uma Unidade de Suporte Avançado (USA), que conta com um médico e um enfermeiro, além do condutor socorrista, e 12 Unidades de Suporte Básico (USB), formada por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista, além da Central de Regulação localizada em Governador Valadares. Para essa fase, o convênio já tinha recebido R$ 5,4 milhões.

Já na 2ª e 3ª fases, após a execução do convênio, começarão a operar mais sete Unidades de Suporte Avançado e 19 Unidades de Suporte Básico. Assim, a região passará a contar com um total de 39 ambulâncias, sendo 8 Unidades de Suporte Avançado e 31 Unidades de Suporte Básico.

Inhapim será contemplada com uma Unidade de Suporte Básico, ou seja na ambulância terão um técnico de enfermagem e um motorista socorrista atuando 24 horas para atender todas as urgências médicas da comunidade.