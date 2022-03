Município concede entre 70 a 80 passagens, por mês, para pessoas que estão em Caratinga, mas são de outras regiões

CARATINGA– Um dos principais trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é o serviço de abordagem social voltado para as pessoas em situação de rua.

Luciana Couto, diretora do Departamento de Proteção Especial faz um balanço das atividades que são realizadas. “Hoje temos uma equipe específica para trabalhar com esse público, orientadores sociais, uma equipe técnica, composta por um assistente social e um psicólogo para fazer o atendimento psicossocial. A equipe de abordagem trabalha diariamente, de segunda a segunda, fazendo a identificação desse público e trazendo para o atendimento com a equipe técnica. Mediante o atendimento, vai se desenvolver a ação. A equipe faz um trabalho voltado para eles com a escuta qualificada e a oferta no serviço que a proteção especial tem a ofertar para essas pessoas”.

Além disso, atualmente, o município de Caratinga concede entre 70 a 80 passagens, por mês, para os migrantes, que são aquelas pessoas que estão em Caratinga, mas são de outras regiões. “O município de Caratinga atende a pessoas de fora, os migrantes. Conseguimos fazer a identificação, o trabalho e até mesmo o retorno para suas devidas cidades. Atendemos ainda em torno de 23 pessoas que estão em situação de rua, que são monitoradas diariamente pela equipe especializada”.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) está situado à Rua Princesa Isabel, 151, centro.