Sericita: pastor suspeito de crimes sexuais é alvo de operação da PCMG

SERICITA – Nesta sexta-feira (8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em uma residência, em uma igreja e na prefeitura de Sericita. O alvo da ação é um pastor e servidor público municipal, investigado por crimes sexuais contra adolescentes.

A investigação teve início após uma vítima procurar a Delegacia de Polícia Civil em Abre Campo para denunciar que sofreu importunação sexual por diversas vezes. Durante as apurações, os policiais identificaram mais duas vítimas adolescentes que passaram por situações semelhantes.

De acordo com as informações levantadas, o líder religioso teria exposto suas partes íntimas para os adolescentes e feito perguntas de cunho sexual. Os crimes teriam ocorrido em diversos locais, incluindo a residência e a igreja do pastor, além da sede da prefeitura, onde o suspeito trabalhava. Em um caso sob apuração, o suspeito teria condicionado a entrega de exames médicos à realização de atos libidinosos por parte das vítimas.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou pela expedição dos mandados de busca e apreensão, que foram deferidos pela Justiça. As equipes policiais realizaram buscas nos locais indicados, apreendendo materiais que poderão auxiliar nas investigações.

Denúncia

O delegado Fábio Freitas de Souza reforça a importância de que as vítimas denunciem os crimes. “Qualquer pessoa, que tenha sofrido qualquer tipo de abuso sexual, em qualquer momento, deve procurar a polícia para que as medidas cabíveis sejam tomadas e a proteção das vítimas seja garantida”, destacou.

As investigações continuam.