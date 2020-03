Funec homenageia as mulheres que a cada dia constroem um novo capítulo da história da instituição, com dedicação, delicadeza e competência

CARATINGA – A Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) já contou com muitas mulheres determinadas ao longo dos seus 57 anos de existência. Atualmente conta com 554 colaboradoras mulheres que com muita dedicação, delicadeza e competência constroem a cada dia a história da instituição. A atual presidente da fundação, professora Catarina Miriam Mangelli Ferreira, carinhosamente conhecida como “Dona Miriam”, demonstra a representatividade que a mulher tem na instituição, além de ser fonte de inspiração para todos. Este ano, a FUNEC ofereceu um café especial para as colaboradoras de todas as unidades como forma de homenageá-las e de proporcionar a elas um momento de confraternização e descontração.

Além da homenagem, a instituição procurou ouvi-las para entender o sentimento de “Ser mulher”. Ao ser questionada sobre este sentimento a enfermeira do Casu – Hospital Irmã Denise, Eloíza Estefani Pereira de Paiva, não teve dúvidas. “Ser mulher é ser o que eu quiser ser! Ser independente, ser feminina, ser guerreira, ser mãe, ser profissional, ser esposa, ser amiga, ser mulher é ser tudo. A Funec representa muito na minha vida profissional e na minha vida pessoal, pois me permite ser uma mulher realizada. Foi aqui que eu me graduei, é aqui que me realizo na área que eu gosto de atuar dentro da enfermagem. Eu tenho um carinho muito grande pela instituição que representa muito, tanto na minha vida pessoal quanto na trajetória profissional”.

Para a professora do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), Inês Aparecida de Souza Azevedo, o sentimento predominante é o de orgulho e pertencimento. Para ela, as mulheres que fazem parte da FUNEC representam muito. “As mulheres da fundação são um fenômeno! É um orgulho fazer parte desse grupo. Nós temos muitas histórias aqui, pois temos mulheres que estão conosco agora, e mulheres que estão há muito tempo, mulheres que me acolheram, mulheres que foram minhas professoras, na minha concepção são mulheres guerreiras, que são exemplos de vida, são cidadãs de Caratinga que merecem honra. Eu sinto orgulho e me sinto muito honrada em fazer parte desse time de mulheres da FUNEC”.

A médica geriatra do Casu – Hospital Irmã Denise, Sabrina Guerson, destacou a rotina da mulher moderna e a importância do reconhecimento profissional na FUNEC. “Ser mulher nesta instituição resume todo o sentimento genuíno de ser mulher. As mulheres que trabalham nesta instituição são mulheres que tem uma carga de trabalho de 12 horas, a maioria delas, no hospital CASU. E ao mesmo tempo elas têm que coordenar com as atividades em casa e com a família, ser mãe, preocupar com a educação dos filhos, além de ser uma boa profissional. A instituição facilita estas tarefas, pois apoia as trabalhadoras, não existe desigualdade salarial, dá oportunidade para cargos de chefia, isso é um avanço, pois o dia da mulher ele é marcado justamente pela luta pela igualdade. A FUNEC dá muito valor para a mulher profissional que trabalha na instituição”.

A médica destacou ainda que mesmo com uma rotina corrida e a jornada intensa as mulheres não podem se descuidar da saúde. “A mulher tem que se cuidar, além da vaidade cuidar da saúde, para manter a saúde nessa rotina pesada. A gente tem que se cuidar, tem que se valorizar, para se destacar aonde for, é muito bom a gente receber um elogio faz bem para autoestima e também para a saúde”, orienta a médica Sabrina Guerson.

“A Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) deseja um Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, que recebam todos os dias o respeito, carinho e reconhecimento que merecem!”, diz a direção.