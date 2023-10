Sequestrado, homem rouba arma e mata criminosos, mas é preso ao chamar PM

Sequestro aconteceu em Governador Valadares na madrugada deste domingo (8). Homem foi levado para Teófilo Otoni, mas aproveitou distração de sequestradores. Um dono de bar de 31 anos foi preso na madrugada deste domingo (8/10) em Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri, por ter matado dois dos criminosos que o sequestraram em uma emboscada. De acordo com o relato à Polícia Militar, o homem é proprietário de um bar em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, e havia sido chamado por um homem, conhecido como “Negão dos Estados Unidos”, pedindo a entrega de sete caixas de cerveja em uma chácara próxima à cidade. O rapaz ia até o endereço combinado para realizar a entrega quando se encontrou com o “Negão”, que estava em um Hyundai branco, alegando que havia batido o carro.

Os dois combinaram de colocar a carga de cerveja em um outro veículo. Quando desceu do seu carro, o dono do bar foi surpreendido por dois homens armados, que estavam escondidos no matagal, gritando “perdeu, é um sequestro. Não reage, só queremos o dinheiro”. Ele foi colocado dentro de um Honda HRV, que fugiu em direção a Teófilo Otoni. Dentro do veículo, estavam dois homens armados e um galão de gasolina, que era utilizado para fazer as ameaças. Os criminosos diziam que iriam atear fogo no homem caso não conseguissem mais dinheiro.

Durante o trajeto entre as cidades, eles pararam em vários locais e realizaram pagamentos via PIX. A dupla também mantinha contato com o irmão do homem sequestrado, que mora nos Estados Unidos, pedindo cerca de R$ 350 mil como resgate.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, quando o carro com o grupo parou em um posto, na BR-342, o rapaz percebeu que um dos sequestradores colocou a arma no colo e começou a mexer no celular.

Mesmo com as mãos amarradas, a vítima do sequestro pegou a arma de fogo, entrou em luta corporal com o criminoso e realizou vários disparos.

Assustado, o motorista do veículo desceu dizendo que pegaria uma arma que estava no porta-malas, mas foi atingido por outros três tiros. Os dois sequestradores morreram no local. Após os disparos, o rapaz fugiu e entrou em contato com a PM. Aos militares, ele contou que estava com medo e que por isso reagiu. Ele foi preso e conduzido à delegacia.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou os óbitos. A perícia da Polícia Civil identificou que o homem que estava no banco de trás foi atingido por tiros no pulso, rosto e costas.

Já o motorista do automóvel teve perfurações no peito, perna esquerda e cabeça. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.